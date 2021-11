Onde assistir jogo do Flamengo hoje AO VIVO e horário (8/11)

Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira, 8, a partir das 20 horas, em partida da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Condá, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Flamengo hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo?

O jogo da Chapecoense x Flamengo hoje ocorre a partir das 20 horas e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 8 de novembro 2021

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Local: Arena Condá – Chapecó (SC)

Onde assistir jogo do Flamengo hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

O Flamengo chega ao confronto desta segunda-feira, 8, vindo de vitória diante do Atlético GO por 2 a 0. Com o triunfo, o Rubro-negro chegou aos 53 pontos , mas segue na busca de se aproximar do líder Atlético MG. Em terceiro lugar, a equipe carioca está a 12 pontos do Galo.

Por outro lado, a Chapecoense é a lanterna da competição. O Verdão do Oeste possui apenas 14 pontos na tabela e está a 21 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Santos. Sem vencer há 10 jogos, o clube precisa do triunfo para a situação na tabela não piorar.

Relembre a última partida entre Chapecoense x Flamengo:

Qual a provável escalação de Chapecoense e Flamengo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 20 horas, a bola rola para o jogo da Chapecoense x Flamengo hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv aberta. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Arão, Gomes e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

Chapecoense: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Jaílson e Busanello; Moisés Ribeiro, Denner e Anderson Leite; Kaio Nunes, Anselmo Ramon e Mike.

LEIA TAMBÉM

+ Quando termina o Brasileirão 2021? Confira a data da última rodada