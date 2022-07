Equipes do Flamengo e Atlético Goianiense disputam neste sábado, 30 de julho, pela rodada do Brasileirão

Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo x Atlético GO e horário

A bola vai rolar às 20h30 (Horário de Brasília) neste sábado, 30 de julho, entre Flamengo e Atlético Goianiense, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela vigésima rodada do Brasileirão, a primeira do segundo turno na temporada. Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo? Confira a seguir todas as informações.

O Rubro-Negro segue na parte de cima com 30 pontos. O Dragão, com 17 pontos, quer escapar da zona de rebaixamento da tabela.

O jogo terá transmissão do Premiere a partir das 20h30 (horário de Brasília). O serviço de streaming Globo Play retransmite também a partida em tempo real para todo o país.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o Premiere transmite a partida de futebol neste sábado para todos os estados do Brasil ao vivo. O pay-per-view é um pacote de canais por valor extra na mensalidade.

Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo online vai ser no Globo Play, plataforma de streaming para assinantes no celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Flamengo x Atlético GO hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem:

VAR:

Onde assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo: Premiere e Globo Play

Flamengo e Atlético GO no Brasileirão

Enquanto disputa três competições ao mesmo tempo, o Flamengo parece finalmente ter pegado no tranco no Brasileirão. Sob o comando de Dorival Junior, o clube é a terceira defesa menos vazada, com três vitórias seguidas nas últimas rodadas. Na 6ª posição com 30 pontos, o Mengo coleciona nove vitórias, três empates e sete derrotas onde se vencer o jogo deste sábado entra para o G4 da competição.

O Atlético, por outro lado, segue na zona de rebaixamento com apenas 17 pontos, em 18º lugar na tabela. Em dezenove rodadas são quatro vitórias, cinco empates e dez derrotas, o clube goiano tem o quinto pior ataque da temporada, além de ser a quarta pior defesa de todo o campeonato brasileiro.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Quatro jogos serão realizados neste sábado, 30 de julho, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, a primeira divisão do futebol brasileiro.

No entanto, a rodada apresente dez confrontos entre as vinte equipes participantes da divisão. O destaque vai para o jogo entre Corinthians e Botafogo, Ceará contra o Palmeiras e o Athletico jogando contra o São Paulo no domingo.

Fique por dentro e não perca nenhum lance da rodada.

Sábado (30/07): – assistir jogo do Flamengo hoje ao vivo

Goiás x Coritiba – 16h30

Ceará x Palmeiras – 16h30

Corinthians x Botafogo – 19h

Flamengo x Atlético GO – 20h30

Domingo (31/07):

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 18h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h

