Onde assistir jogo do Fortaleza e Botafogo hoje e horário (04/09)

Rede Globo transmite a partida entre as equipes do Brasileirão neste domingo

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Botafogo enfrenta o Fortaleza neste domingo, 04 de setembro, pela 25ª rodada do Brasileirão, às 16h (horário de Brasília). Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, onde assistir jogo do Fortaleza e Botafogo hoje vai ser na TV Globo, com transmissão ao vivo.

Confira as informações neste domingo pela vigésima quinta rodada da competição brasileira.

Onde assistir jogo do Fortaleza e Botafogo hoje?

O jogo do Fortaleza e Botafogo hoje vai passar na Globo e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília). Além disso, você também pode assistir através do GloboPlay, serviço de streaming.

Para a felicidade dos torcedores cariocas e cearenses, a partida neste domingo no Brasileirão vai passar na TV aberta, com transmissão pela Globo de graça, mas apenas aos estados de RJ, ES, CE, RN e PI e a cidade de Juiz de Fora (MG), com narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores, Paulo Nunes e Sandro Meira Ricci.

Outra oportunidade é acompanhar através do Premiere, pay-per-view disponível por valor extra na mensalidade apenas em operadoras de TV por assinatura. Aqui no canal pago, a transmissão é para todo o território com a equipe de Eduardo Moreno, Danny Morais e Conrado Santana.

Prefere assistir pelo celular? Então a sua opção é o GloboPlay. A plataforma de streaming disponibiliza a retransmissão das imagens para não assinantes, disponível de graça no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV e pelo site www.globoplay.globo.com.

Basta se cadastrar com e-mail e senha no site da Globo, clicar em “Agora na TV” e curtir ao vivo e de graça.

Fortaleza x Botafogo

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Fortaleza e Botafogo no Brasileirão

Vindo de sequência de seis rodadas sem perder, sendo cinco delas em vitórias, o Fortaleza conseguiu escapar da zona de rebaixamento. Em 12º lugar no Brasileirão, soma 30 pontos conquistados por oito vitórias, seis empates e dez derrotas, com aproveitamento de 40%. Mesmo com todas as dificuldades entre as 24 rodadas, o Leão é a quinta melhor defesa da temporada, com 23 gols sofridos e 22 marcado.

Fique de olho em: Moisés, Robson e Thiago Galhardo.

Se o Fortaleza vencer: Pode subir duas posições na tabela, dependendo dos outros resultados do Goiás e RB Bragantino

Por outro lado, o Botafogo tem apresentado problemas no Brasileirão, sem vencer por cinco rodadas, correndo o risco de integrar a zona de rebaixamento. O Fogão vem na 14ª posição com 27 pontos, totalizando por 24 rodadas as sete vitórias, seis empates e onze derrotas. Por isso, tem a oportunidade de se afastar da degola com os três pontos garantidos hoje.

Fique de olho em: Cuesta e Jeffinho

Se o Botafogo vencer: Pula duas posições ou uma, dependendo do resultado entre as equipes

Escalação do jogo do Fortaleza e Botafogo hoje:

Os anfitriões não podem contar com Depietri, lesionado e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi; Juninho Capixaba, Lucas Sasha, Ronald, Zé Welison; Moisés, Robson e Thiago Galhardo.

O técnico Luis Castro tem muitas baixas fundamentais para o seu elenco. O português ainda não pode contar com Carlinhos, Hugo, Daniel, Sauer, Carli, Danilo, Diego Gonçalves e Patrick de Paula.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Fernando; Tchê Tchê, Lucas Fernandes, Eduardo; Lucas Piazon, Junior Santos e Jeffinho.

Últimos jogos de Fortaleza e Botafogo:

FORTALEZA:

Fortaleza 1 x 0 Corinthians – Domingo, 21/08 – Brasileirão

São Paulo 0 x 1 Fortaleza – Domingo, 28/08 – Brasileirão

BOTAFOGO:

Juventude 2 x 2 Botafogo – Domingo, 21/08 – Brasileirão

Botafogo 0 x 1 Flamengo – Domingo, 28/08 – Brasileirão

Confira como foi a última partida do Botafogo.

Próximos jogos do Fortaleza e Botafogo:

FORTALEZA:

Fluminense x Fortaleza – Sábado, 10/09 às 19h – Brasileirão

Juventude x Fortaleza – Domingo, 18/09 à 18h – Brasileirão

BOTAFOGO:

Botafogo x América MG – Domingo, 11/09 às 11h – Brasileirão

Botafogo x Coritiba – Sábado, 17/09 à 19h – Brasileirão

Leia também: Favoritos da Copa do Brasil: veja lista de times favoritos