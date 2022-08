Equipe do Atlético Mineiro enfrenta o Coritiba neste domingo, 14 de agosto, pela rodada do Brasileirão

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo (14/08) horário do Brasileirão

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo (14/08) horário do Brasileirão

O Atlético Mineiro enfrenta o Coritiba neste domingo, 14 de agosto, com a bola rolando às 11h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Com a disputa na parte de cima da classificação, onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo vai ser no Premiere, para todo o Brasil em operadoras de TV por assinatura.

Mesmo após a contratação de Cuca, o Atlético Mineiro não mostra melhora dentro de campo. Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, o grupo vem no 7º lugar com 32 pontos, contabilizando oito vitórias, oito empates e cinco derrotas. Como visitante, tem apenas 3 vitórias, enquanto perdeu 2 e empatou outras 5, o que mostra desempenho regular. O Galo vem de eliminação para o Palmeiras na Libertadores.

Já o Coritiba, por outro lado, entra em campo neste domingo pressionado pela torcida a buscar o resultado, próximo da zona de rebaixamento em 15º lugar com 22 pontos. O time paranaense é o segundo fora da degola, com apenas um ponto de vantagem diante do primeiro. Ao todo, foram seis vitórias, quatro empates e onze derrotas. Como mandante, o Coxa tem 6 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, tendo possibilidade de triunfar. O Coritiba vem de derrota para o Santos.

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo

O jogo do Galo hoje vai passar no Premiere, a partir das 11h (Horário de Brasília).

Disponível para todos os estados do Brasil, a partida entre Coritiba e Atlético MG será transmitida com exclusividade no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter por valor extra na mensalidade o pacote.

Online, o serviço de streaming Globo Play, através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Último jogos de Coritiba x Atlético MG

Atlético MG 2 x 2 Coritiba – Brasileirão

Atlético MG 2 0 x Coritiba – Brasileirão

Coritiba 0 x 1 Atlético MG – Brasileirão

Prováveis escalações de Coritiba x Atlético MG hoje

Gustavo Morínigo, técnico do Coxa, não vai contar com Alef Manga, suspenso. Já Egídio está de volta ao time principal após cumprir a sua suspensão.

Provável escalação do Coritiba: Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Egídio, Luciano Castán; Willian Farias, Bruno Gomez, Trindade, Hernan Perez; José Hugo e Léo Gamalho.

Com a lista de jogadores relacionados divulgada, o técnico Cuca não vai contar com Vargas e Otávio.

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Guilherme Arana, Nathan Silva, Junior Alonso; Allan, Jair, Zaracho; Ademir, Keno e Hulk.

Qual a classificação do Brasileirão Série A

O Palmeiras segue na liderança, enquanto Corinthians, Fluminense, Athletico e Flamengo continuam brigando pela ponta.

Palmeiras – 45 pontos

Corinthians – 39 pontos

Fluminense – 38 pontos

Athletico-PR – 37 pontos

Flamengo – 36 pontos

Internacional – 33 pontos

Atlético-MG – 32 pontos

Bragantino – 30 pontos

Santos – 30 pontos

América- MG – 27 pontos

São Paulo – 26 pontos

Botafogo – 25 pontos

Goiás – 25 pontos

Ceará – 25 pontos

Coritiba – 22 pontos

Bahia – 22 pontos

Fortaleza – 21 pontos

Cuiabá – 20 pontos

Atlético-GO – 20 pontos

Juventude – 16 pontos

Leia também: Impedimento na Copa do Mundo 2022: o que diz regulamento