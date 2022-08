Atlético Mineiro e Goiás disputam a rodada do Brasileirão neste sábado, com transmissão para todo o país

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo no Brasileirão (20/08)

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo no Brasileirão (20/08)

Sob o comando de Cuca, o Atlético Mineiro vem de vitória contra o Coxa, ocupando a parte de cima da tabela de classificação. Neste sábado, 20 de agosto, vai enfrentar o Goiás a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. Onde assistir jogo do Galo hoje vai ser no Premiere, pelo horário marcado.

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo

O jogo do Galo hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das quatro e meia da tarde, pelo horário de Brasília.

Se quiser acompanhar todos os lances do confronto neste sábado, o torcedor terá de sintonizar o Premiere, pay-per-view disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O pacote de canais de futebol tem transmissão para todos os estados do país, e pode ser assinado pelo valor de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para o torcedor que prefere acompanhar o jogo de outra maneira, tem também o GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura. Para quem já é membro, basta entrar no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com, acessar com e-mail e a senha do usuário, procurar a transmissão do canal Premiere e ficar por dentro de tudo no confronto.

Para o torcedor que não é assinante, basta acessar o site onde, por R$24,90 ou R$86,90, os pacotes estão disponíveis com diferentes opções. A partir daí, é só entrar pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV e assistir.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Melhores momentos do último jogo do Atlético MG x Goiás

A última vez que Atlético Mineiro e Goiás se enfrentaram aconteceu em 30 de abril de 2022, pela 4ª rodada do Brasileirão no primeiro turno.

Jogando no Estádio Serrinha, em Goiânia, o confronto foi bastante equilibrado. No primeiro tempo, o Galo conseguiu abrir o placar com Hulk, aos 39 minutos. Até o intervalo, os dois times tiveram poucas oportunidades de gol.

No segundo tempo, entretanto, a rede balançou várias e várias vezes. Apodi diminuiu para o Goiás aos 8 minutos, enquanto Vargas ampliou aos 11 minutos. No finalzinho do jogo, Elvis teve tempo para deixar o placar em 2 a 2 ao marcar de pênalti, garantindo apenas um ponto para cada.

Confira no vídeo a última partida entre as equipes.

Qual lugar que o Atlético Mineiro está no Campeonato Brasileiro?

O Atlético Mineiro está em 7º lugar no Brasileirão, com 35 pontos até a rodada neste fim de semana. No início da temporada, o Galo fez boa campanha sob o comando de Turco Mohamed mas, após a sequência de resultados ruins, o comandante foi demitido e Cuca substituiu o profissional.

Desde que Cuca assumiu o Atlético, contra o Internacional em 31 de julho, foram três derrotas, um empate e uma vitória, eliminado da Libertadores para o Palmeiras. O grupo soma nove vitórias, oito empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 53%, somando 30 gols marcados e 26 sofridos.

Como mandante, o Galo soma 5 vitórias, 3 derrotas e 3 empates, enquanto como visitante tem 4 vitórias, 2 derrotas e 5 empates, mostrando como a campanha que realiza até aqui é equilibrada.

Próximos jogos:

O calendário do Atlético Mineiro e Goiás contam com jogos apenas no Brasileirão, já que o elenco goiano não disputa outras competições e o Galo foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora, o desafio para os próximos confrontos é se manter na parte de cima da tabela.

ATLÉTICO MG:

América MG x Atlético MG – Domingo, 28/08 às 16h – Brasileirão

Atlético GO x Atlético MG – Domingo, 04/09 às 18h – Brasileirão

GOIÁS:

Goiás x Atlético GO – Sábado, 27/08 às 16h30 – Brasileirão

Santos x Goiás – Segunda-feira, 05/09 às 20h – Brasileirão

Leia também: Chaveamento da Copa do Brasil 2022 atualizado: datas da semifinal