Onde assistir jogo do Galo hoje: Avaí x Atlético-MG sábado (17/09)

Avaí e Atlético MG disputam a 27ª rodada do Brasileirão neste sábado, com transmissão ao vivo

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, a equipe do Avaí recebe o Atlético Mineiro neste sábado, 17 de setembro, às 16h30 (Horário de Brasília), no Ressaca, em Florianópolis. Confira onde assistir jogo do Galo hoje e todas as informações do confronto ao vivo. Enquanto um briga para entrar no G-4, o outro quer escapar da zona de rebaixamento.

Com a quarta defesa mais vazada da temporada, o Avaí entra em campo neste sábado para brigar pelos três pontos e consequentemente escapar da zona de rebaixamento. O elenco catarinense vem na 18ª posição com 25 pontos, conquistados em seis vitórias, sete empates e treze derrotas, com aproveitamento de 32% e o total de 25 gols marcados e 39 sofridos.

No entanto, mesmo se vencer neste sábado não consegue deixar a degola, mas continua somando pontos.

Do outro lado, o Atlético briga na parte de cima da tabela para tentar chegar até a zona de classificação da Libertadores na próxima temporada. Em 7º lugar com 40 pontos, soma dez vitórias, dez empates e seis derrotas, contando com 34 gols marcados e 29 sofridos na temporada. Sob o comando do técnico Cuca, o elenco mineiro tem a terceira pior defesa e o quarto pior ataque.

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo?

O jogo do Galo hoje ao vivo terá transmissão do Premiere, na TV fechada, às 16h30 (Horário de Brasília). O torcedor também pode assistir através do GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, o canal do Premiere exibe a partida do Brasileirão neste sábado ao vivo para todo o Brasil, disponível através de operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade, com pacotes de canais entre valores de R$ 59,90, até R$ 89,90.

A opção para quem não é assinante da TV fechada é assistir no GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV, mas apenas se o aparelho for compatível com o aplicativo. Quem já é assinante tem acesso direito no canal Premiere.

Para torcedores que gostariam de tornar-se membros da plataforma, basta procurar o melhor pacote no site www.globoplay.globo.com, com valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Jogos da rodada do Brasileirão

A bola vai rolar neste fim de semana pela 27ª rodada do Brasileirão na Série A. Todas as vinte equipes entram em campo na busca pelos três pontos. Na parte de cima, brigam pela liderança e as vagas na próxima temporada da Libertadores.

Sábado, 17/9

Avaí x Atlético MG – 16h30

Botafogo x Coritiba – 19h

Domingo, 18/9

RB Bragantino x Goiás – 11h

Flamengo x Fluminense – 16h

Ceará x São Paulo – 16h

América MG x Corinthians – 18h

Juventude x Fortaleza – 18h

Palmeiras x Santos – 18h30

Athletico PR x Cuiabá – 19h

Segunda-feira, 19/9

Atlético GO x Internacional – 20h

Leia também: Quanto ganha o campeão do Brasileirão 2022? Prêmio para 1º, 2º e 3º lugar