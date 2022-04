Onde assistir jogo do Grêmio ao vivo e horário da Série B (09/04)

Ponte Preta e Grêmio disputam neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), a primeira rodada da Série B do Brasileirão em 2022, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Confira todos os detalhes da transmissão e saiba também onde assistir o jogo do Grêmio ao vivo.

Onde assistir o jogo do Grêmio ao vivo

O jogo do Grêmio hoje vai passar no pay-per-view Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

A disputa neste sábado na Série B do Brasileiro não tem transmissão pela TV. Por isso, a única opção do torcedor é acompanhar os lances de maneira online.

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, é quem vai transmitir a partida. O torcedor pode assistir através dos canais, disponíveis em operadoras por R$49,90 até R$89,90 ou no site e aplicativo.

Informações de onde assistir jogo do Grêmio hoje:

Data: 09/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistente 1: Ivan Carlos Bohn (PR)

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Quarto Árbitro: José Guilherme Almeida E Souza (SP)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Provável escalação da Ponte Preta x Grêmio

Escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas, Igor Marques, Thiago Oliveira, Fabrício, Jean Carlos, Matheus Anjos, Léo Santos, Leonardo Naldi, Pedro Júnior, Fessin e Ribamar

Escalação do Grêmio: Brenno, Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Villasanti, Bitello, Lucas Silva, Campaz, Ferreira e Elias

A Ponte Preta entra em campo neste sábado para reverter a má temporada que vem fazendo até o momento. No Paulistão, o clube foi rebaixado para a segunda divisão após terminar em último no grupo e também na classificação geral. Por isso, contando com a força da torcida em casa, espera sair na frente no duelo.

Enquanto isso, o Grêmio foi campeão gaúcho diante do Ypiranga na última semana e, por isso, entra em campo neste sábado em todo o vapor e com confiança para estrear com vitória. Sob o comando de Roger Machado, o grupo tricolor vai jogar a Série B pela terceira vez.

Ponte Preta x Grêmio últimos jogos

08/11/2017 – Ponte Preta 0 x 1 Grêmio – Brasileirão

16/07/2017 – Grêmio 3 x 1 Ponte Preta – Brasileirão

14/09/2016 – Ponte Preta 3 x 0 Grêmio – Brasileirão

Assiste no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

