Onde assistir jogo do Grêmio x Fluminense hoje ao vivo e horário (9/11)

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, 9, a partir das 21h30, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena do Grêmio, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Grêmio x Fluminense hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Grêmio x Fluminense hoje?

O jogo do Grêmio x Fluminense hoje ocorre a partir das 21h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 9 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio – Porto Alegre (RS)

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de derrota no clássico diante do Inter, a situação do Tricolor Gaúcho está mais difícil a cada rodada. O clube perdeu os últimos quatro duelos do campeonato e estacionou nos 26 pontos. A nove do Santos, primeiro time fora do Z-4, a equipe de Vagner Mancini precisa iniciar uma reação, nesta reta final para não cair.

Por outro lado, o Fluminense venceu o Sport e está de olho nas vagas à Libertadores 2022. O Tricolor Carioca é o atual oitavo colocado, com 42 pontos, mas está a cinco do Corinthians, atual sexto. Um novo triunfo no entanto pode aproximar o clube do G-6.

Relembre o último jogo entre Grêmio x Fluminense:

Qual a provável escalação de Grêmio x Fluminense?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Grêmio x Fluminense hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Grêmio: Brenno; Rafinha (Vanderson), Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Rafinha); Lucas Silva e Mateus Sarará; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli, Jhon Arias e Luiz Henrique; John Kennedy e Fred.

