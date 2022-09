Onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo? transmissão e horário (10/09)

Com a possibilidade de assumir a vice-liderança do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Cuiabá na busca pelos três pontos neste sábado, 10 de setembro, às 16h30 (horário de Brasília). A partida acontece pela 26ª rodada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Saiba onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo para não perder nenhum lance.

Onde assistir jogo do Inter hoje ao vivo

O jogo do Inter hoje vai passar no Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Para quem gosta de curtir a partida pela televisão, basta sintonizar o canal do Premiere, pay-per-view, disponível em todo o Brasil entre as operadoras de TV paga. No entanto, para obter o canal é necessário pagar em valor extra a mensalidade, com pacotes de canais valendo de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Gosta de assistir online pelo celular? Então a opção perfeita para você é o GloboPlay, serviço de streaming disponível também no tablet, smart TV e no computador, através do navegador ou próprio aplicativo. Para quem gostaria de tornar-se membro basta acessar o site www.globoplay.globo, e optar pelo melhor pacote ao seu bolso, com valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

Internacional x Cuiabá

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem:

VAR:

Rodada: 26ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir jogo do Inter hoje: Premiere e GloboPlay

Internacional e Cuiabá no Brasileirão

Sem perder há quatro rodadas, o Internacional tem a terceira melhor campanha do returno. Agora, o elenco de Mnoa Menezes busca manter esse número para chegar até a vice-liderança do Brasileirão. Com 43 pontos, vem na 4ª posição atrás do líder Palmeiras, o vice Flamengo e o Corinthians. O elenco gaúcho conquistou até aqui onze vitórias, dez empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 57% e o segundo melhor ataque do Brasileirão.

Fique de olho em: Alan Patrick e Alemão.

Se o Internacional e vencer: Assume a segunda posição da tabela.

Do outro lado, o Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento pelo Campeonato Brasileiro. Somando 26 pontos, o clube conquistou apenas seis vitórias, oito empates e onze derrotas com o pior ataque da temporada, contabilizando 17 gols marcados e 24 sofridos. Se quiser escapar da zona de rebaixamento, deve somar os três pontos assim como fez na rodada passada, diante do São Paulo ao empatar.

Fique de olho em: Deyverson e Valdívia.

Se o Cuiabá vencer: Pula apenas uma posição para se afastar da degola.

Prováveis escalações de Internacional x Cuiabá

Para o técnico Mano Menezes, somente Carlos De Pena, suspenso, é o desfalque na temporada. Todos os atletas que estavam machucados se recuperaram, como Alemão, atacante do grupo.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Gabriel, Alan Patrick, Johnny; Maurício, Wanderson e Alemão.

Antonio Oliveira, comandante do Cuiabá, não tem Gabriel e Uendel, ambos lesionados.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; Marllon, Joaquim Henrique, Alan Empereur; João Lucas, Marcão, Pepe, Sidcley; André Luis, Deyverson e Valdívia.

Últimos jogos:

INTERNACIONAL:

Internacional 4 x 0 Juventude – Segunda-feira, 29/08 – Brasileirão

Corinthians 2 x 2 Internacional – Domingo, 04/09 – Brasileirão

CUIABÁ:

Cuiabá 0 x 0 Santos – Domingo, 28/08 – Brasileirão

Cuiabá 1 x 1 São Paulo – Domingo, 04/09 – Brasileirão

Confira como foi a última partida do Internacional no Brasileirão, com o vídeo do portal GE.

Próximos jogos:

INTERNACIONAL:

Atlético GO x Internacional – Segunda-feira, 19/09 às 20h – Brasileirão

Internacional x RB Bragantino – Quarta-feira, 28/09 às 21h45 – Brasileirão

CUIABÁ:

Athletico PR x Cuiabá – Domingo, 18/09 às 19h – Brasileirão

Cuiabá x América MG- Quarta-feira, 28/09 às 21h – Brasileirão

Leia também: Favoritos da Copa do Brasil: veja lista de times favoritos