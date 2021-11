Onde assistir jogo do Inter x Athletico hoje ao vivo e horário (13/11)

No duelo de meio de tabela, Inter e Athletico PR se enfrentam neste sábado, 13, às 19 horas, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Beira-Rio, mas sem transmissão da TV. Então, tem como assistir o jogo do Inter x Athletico PR hoje?

Onde assistir jogo do Inter x Athletico PR hoje?

O jogo do Inter x Athletico PR hoje ocorre a partir das 19h, mas não terá transmissão da TV aberta e nem fechada. Dessa maneira, a única forma do torcedor acompanhar o confronto será por meio das rádios locais.

Data: 13 de novembro 2021

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre (RS)

Onde assistir jogo do Inter x Athletico PR hoje: sem transmissão

Como as equipes chegam ao jogo?

Depois de vencer o clássico diante do Grêmio, a equipe do Inter perdeu para o Juventude e deixou de garantir uma vaga no G-6. Em sétimo, o Colorado está com 44 pontos e busca o triunfo para conseguir saltar para o sexto lugar, de olho na vaga direta para a Libertadores. Para entrar no G-6, o clube precisa vencer e secar o Corinthians.

Por outro lado, a equipe do Athletico PR vem de dois triunfos no Nacional e conseguiu quebrar a sequência sem vitórias que o clube acumulava. Agora, o Furacão está em nono lugar, com 44 pontos, e com o triunfo pode até mesmo ultrapassar a equipe gaúcha e então colar no G-6.

Na partida do primeiro turno, o Furacão venceu o duelo por 2 a 1:

Qual a provável escalação de Inter x Athletico PR?

Os dois clubes possuem desfalques e reforços importantes para a partida. Do lado do Furacão, o clube conta com o retorno de Léo Cittadini, mas não poderá contar com o lateral Abner. Já o Colorado tem os retornos de Patrick e Saravia, mas perdeu Yuri Alberto para o duelo.

A partida entre as equipes é válida pela 32ª rodada, mas o torcedor não poderá assistir o jogo do Inter x Athletico, pois não terá transmissão.

Athletico: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Christian, Léo Cittadini e Pedrinho; Nikão, Renato Kayzer e Terans.

Inter: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Moisés); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio e Patrick; Matheus Cadorini.

LEIA TAMBÉM

+ Jogos do Brasileirão 2021: tabela da 32ª rodada no fim de semana