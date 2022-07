Onde assistir jogo do Juventude x Ceará hoje e o horário (24/7)

É dia de futebol na televisão! Procurando saber onde assistir jogo do Juventude x Ceará hoje? As equipes se enfrentam na tarde deste domingo, 24 de julho, pela décima nona rodada do Brasileirão, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul. A bola vai rolar a partir das 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na televisão aberta.

Onde assistir jogo do Juventude x Ceará hoje?

O jogo do Juventude e Ceará hoje terá transmissão dos canais Globo, Premiere e do serviço de streaming Globo Play, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Com transmissão apenas para o estado do Ceará, a partida de futebol neste domingo contará com transmissão da Rede Globo, canal aberto de graça para todo o público. Para o torcedor que está fora do estado cearense, a opção é acompanhar através do Premiere, em operadoras por assinatura.

Existe também a oportunidade de assistir online, já que a plataforma do Globo Play retransmite as imagens para os assinantes no celular, tablet, computador e na smart TV.

O Juventude é o lanterna do Brasileirão. Com 13 pontos, contabiliza duas vitórias, sete empates e nove derrotas em dezoito rodadas disputadas no primeiro turno. Mesmo jogando em casa, o grupo catarinense deve ter problemas ao enfrentar o elenco rival neste domingo. Além disso, mesmo se vencer, não deixa a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Ceará se mantém na 11ª posição com 24 pontos, longe da degola. Com cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas, o grupo de Fortaleza é o favorito a levar os três pontos para casa e quem sabe alcançar a parte de cima do Brasileirão. No desempenho, o Ceará tem 20 gols marcados e 18 sofridos.

Ceará pode conquistar quarta vitória seguida na temporada

O resultado positivo neste domingo não trará apenas uma melhor colocação no Brasileirão para o Ceará, como também a marca de quatro vitórias seguidas, sendo a maior sequência da temporada.

Sob o comando de Marquinhos Santos, o Ceará venceu o Fortaleza nas oitavas da Copa do Brasil, depois o Corinthians e o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a vitória garante ao clube cearense a marca que só foi atingida por Tiago Nunes, no início do ano pelo estadual.

Juventude x Ceará – 19ª rodada do Brasileirão

Horário : 16h (Horário de Brasília)

: 16h (Horário de Brasília) Local : Estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul

: Estádio Alfredo Jaconi, em Caixas do Sul Onde assistir jogo do Juventude x Ceará hoje: Globo (CE), Premiere e Globo Play

Globo (CE), Premiere e Globo Play Arbitragem : Felipe Fernandes de Lima

: Felipe Fernandes de Lima VAR: Adriano Milczvski

