Onde assistir jogo do Sport hoje x Chapecoense e horário Série B (23/08)

Buscando alcançar o G4 da Série B no Brasileirão, o Sport recebe a Chapecoense nesta terça-feira, 23 de agosto, na abertura da 26ª rodada da competição às 21h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Onde assistir jogo do Sport hoje vai ser no SporTV e Premiere, disponíveis somente pela TV fechada ao vivo.

O Sport retorna aos gramados para retomar a boa sequência de resultados na competição logo após perder para o Tombense, na última rodada. Ocupando a 8ª posição com 34 pontos, o elenco pernambucano contabiliza oito vitórias, dez empates e sete derrotas, com aproveitamento de 45%. No quesito gols, o Leão tem 21 marcados e 19 sofridos em sua campanha.

A Chapecoense, por outro lado, busca os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Em 14º lugar com 29 pontos, contabiliza seis vitórias, onze empates e oito derrotas com 21 gols marcados e 23 sofridos dentro e fora de casa. Por isso, se vencer nesta terça pula duas posições.

Onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport e Chapecoense hoje tem transmissão do SporTV, Premiere e GloboPlay, às 21h30 (Horário de Brasília).

Para a felicidade do torcedor apaixonado por futebol, a partida da segunda divisão no Brasileirão será transmitida pelos canais do SporTV e Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. Isso significa que apenas aqueles que pagam o valor extra na mensalidade pelas transmissões é que podem acompanhar a partida.

Mas e para quem não tem a TV paga? Daí, a oportunidade de assistir é através do GloboPlay. A plataforma, além de transmitir novelas, filmes e séries, também retransmite os principais jogos de futebol através dos canais. Não é preciso obter nenhuma operadora para acompanhar.

Através do site www.globoplay.globo.com, o torcedor pode escolher o pacote para o seu bolso, indo por valores entre R$24,90 até R$86,90, fazer o cadastro e aí curtir ao vivo toda a programação. O GloboPlay está disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Quantas rodadas para terminar a Série B 2022?

Já foram 25 rodadas, então agora faltam apenas 13 rodadas para terminar a Série B do Brasileirão em 2022. Vinte equipes disputam a competição do futebol brasileiro, conhecida como a segunda divisão.

São 38 rodadas no total, onde cada equipe enfrenta a mesma duas vezes na temporada, em turno e returno por pontos corridos. Cada vitória vale 3 pontos enquanto o empate é apenas 1 para cada time dentro de campo.

Sport e Chapecoense brigam para conquistarem o tão sonhado acesso até a elite do Brasileirão, mas os times ainda tem um longo caminho pela frente.

Próximos jogos de Sport e Chapecoense

SPORT:

Sport x Novorizontino – Terça-feira, 30/08 às 20h30 – Série B do Brasileirão

CRB x Sport – Sábado, 03/09 às 16h30 – Série B do Brasileirão

CHAPECOENSE:

Chapecoense x Vila Nova – Segunda-feira, 29/08 às 20h – Série B do Brasileirão

Chapecoense x Ponte Preta – Sábado, 03/09 às 19h – Série B do Brasileirão

Leia também: É caro? Quanto custa completar o álbum da Copa do Mundo 2022