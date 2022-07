Onde assistir jogo do Sport hoje x Guarani e horário ao vivo (28/07)

Em disputa acirrada, Sport e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira, 28 de julho, pela vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco é a Ilha do Retiro, em Recife, mas onde assistir jogo do Sport hoje? Confronto será iniciado a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV e online.

O Sport vem de derrota para o Sampaio Corrêa, enquanto o Guarani empatou com o Brusque na rodada do fim de semana.

Onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo?

Quer saber onde assistir jogo do Sport hoje? O Premiere é quem transmite o jogo do Sport hoje, a partir das 21h30 (horário de Brasília), diretamente da Ilha do Retiro, na Série B do Brasileirão.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view Premiere, canais de futebol por assinatura, pode ser assistido por todos os estados do Brasil, sem restrições. No entanto, o torcedor deve pagar um valor extra na mensalidade para obtê-lo.

Online, onde assistir jogo do Sport hoje é no Globo Play, aplicativo para assinantes apenas na smart TV, tablet, computador e celular.

Informações do jogo do Sport x Guarani hoje:

Data: 28/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro

VAR: Rafael Traci

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir jogo do Sport hoje: Premiere e Globo Play

Últimos jogos de Sport x Guarani

Guarani 0 x 0 Sport (16/04/2022) – Série B do Brasileirão

Guarani 1 x 0 Sport (31/10/2019) – Série B do Brasileirão

Sport 1 x 1 Guarani (29/07/2019) – Série B do Brasileirão

Escalações do jogo do Sport x Guarani hoje:

A derrota para o Sampaio Corrêa quebrou a sequência positiva do Sport de quatro rodadas sem perder durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 10º lugar com 27 pontos, contabiliza seis vitórias, nove empates e cinco derrotas com treze gols marcados e doze sofridos, mostrando a campanha regular feita pelo clube pernambucano.

Fábio Alemão foi expulso na rodada passada e por isso não pode jogar hoje.

Escalação do Sport: Carlos Eduardo; Ezequiel, Sander, Sabino; Bruno Matias, Thiago, Fabinho, Cáceres; Luciano, Kayke e Ray.

Do outro lado, o Guarani tem a difícil missão de escapar da zona de rebaixamento. 18º lugar da tabela com 19 pontos, o elenco acumula três rodadas seguidas sem vencer na Série B. Até aqui foram três vitórias, dez empates e sete derrotas na temporada. Se garantir os três pontos hoje, consegue escapar da degola.

Escalação do Guarani: Maurício Kozlinski; Ramon, Victor, Derlan, Jamerson Santos de Jesus; Isaque Elias, Andrade, Vilela; Bruno José, Careca e Júlio Cesar.

Confira como foi a última partida entre Sport e Guarani no vídeo a seguir.

Quem é o artilheiro da Série B 2022?

Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, é o atual artilheiro da Série B do Brasileirão com 11 gols marcados.

O atleta tem a vantagem de um ponto mediante o segundo colocado, o atacante Diego Souza, do Grêmio. O jogador do tricolor gaúcho tem a chance de ultrapassar o rival na próxima rodada, se marcar em campo.

O artilheiro do Sport na Série B do Brasileirão 2022 é Luciano Juba, com quatro gols, enquanto o do Guarani é Diogo Mateus, com apenas dois gols marcados.

A CBF realiza o levantamento rodada por rodada, postada em seu site ofiical.

Quem joga hoje na rodada da Série B do Brasileirão?

Nesta quinta-feira, dois jogos serão realizados pela vigésima primeira rodada da Série B do Brasileirão. Dez confrontos vão rolar durante a semana, começando na segunda e seguindo até o sábado, no dia 30 de julho.

Disputado em 38 rodadas, a Série B do Campeonato Brasileiro acontece em pontos corridos onde cada vitória vale três pontos, o empate um e a derrota nenhum.

O destaque da rodada fica com o jogo entre Vasco e CRB, além do Brusque e Cruzeiro. Confira a seguir todos os jogos da rodada da Série B do Brasileirão esta semana.

Terça-feira (26/07):

Chapecoense 0 x 0 Grêmio

Quinta-feira (28/07): – onde assistir jogo do Sport hoje

Vasco x CRB – 19h

Sport x Guarani – 21h30

Sexta-feira (29/07):

Bahia x Náutico – 19h

Tombense x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado (30/07):

Brusque x Cruzeiro – 11h

Londrina x Criciúma – 16h

Novorizontino x Vila Nova – 18h30

Ponte Preta x Operário PR – 19h

CSA x Ituano – 20h30

+ Escala de arbitragem Copa do Brasil: jogos de ida nas quartas 2022