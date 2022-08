Onde assistir jogo do Sport hoje x Novorizontino e horário (30/08)

Pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão, Sport e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira, 30 de agosto, às 20h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro. Com transmissão ao vivo, descubra onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo para todos os estados do país.

O Sport soma 37 pontos em 6º lugar na tabela de classificação. Com nove vitórias, dez empates e sete derrotas, o grupo pernambucano é a quarta melhor defesa na campanha, com 22 gols marcados e 19 sofridos dentro e fora de casa. Por isso, busca os três pontos para tentar alcançar o G4 da competição.

O Novorizontino, por outro lado, vem na 13ª posição com 32 pontos, contabilizando oito vitórias, oito empates e dez derrotas na temporada. Por isso, se quiser se afastar da zona de rebaixamento, terá de passar pelo adversário nesta rodada depois de empatar com a Ponte Preta na última rodada. Como visitante, conta com 2 vitórias, 6 derrotas e 4 empates, tendo a quarta pior defesa da temporada.

Onde assistir jogo do Sport hoje

O jogo do Sport hoje vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay, a partir das oito e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão ao vivo e exclusiva, os canais estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Por isso, se o torcedor quiser acompanhar o confronto da Série B do Brasileirão deve obter as emissoras em sua programação. O pay-per-view, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade. Pelos valores de R$ 59,90, até R$ 89,90, o torcedor tem acesso ao pacote de canais de futebol.

Para acompanhar online pelo celular, tablet, computador ou smart TV, o torcedor deve acessar a plataforma do GloboPlay, mas apenas se for assinante. Isso porque o streaming está disponível para celular, tablet, computador e smart TV por valor mensal entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

O GloboPlay pode ser acessado tanto pelo celular no aplicativo como no www.globoplay.globo.com pelo navegador, ou no computador.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife, no Pernambuco

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Onde assistir jogo do Sport hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Classificação da Série B do Brasileirão 2022

Vinte e seis rodadas já foram disputadas no Campeonato Brasileiro, então agora só faltam 12 rodadas para o fim da segunda divisão do futebol brasileiro.

A competição é disputada em dois turnos, com 38 rodadas ao todo em pontos corridos. O Cruzeiro é o líder da competição com 57 pontos, enquanto o Bahia, Grêmio e o Vasco se garantem no G4 da competição.

Confira a classificação completa da Série B do Brasileirão.

1 Cruzeiro – 57 pontos

2 Bahia – 47 pontos

3 Grêmio – 44 pontos

4 Vasco – 42 pontos

5 Londrina – 38 pontos

6 Sport – 37 pontos

7 Ituano – 36 pontos

8 CRB – 36 pontos

9 Tombense- 36 pontos

10 Sampaio Corrêa – 34 pontos

11 Criciúma – 34 pontos

12 Ponte Preta – 33 pontos

13 Novorizontino – 32 pontos

14 Chapecoens – 29 pontos

15 Brusque – 28 pontos

16 CSA – 27 pontos

17 Operário – 26 pontos

18 Guarani – 26 pontos

19 Vila Nova – 25 pontos

20 Náutico – 21 pontos

Próximos jogos:

SPORT

CRB x Sport – Sábado, 03/09 às 16h30 – Brasileirão da Série B

Ponte Pretea x Sport – Quarta-feira, 07/09 às 19h – Brasileirão da Série B

NOVORIZONTINO

Novorizontino x CSA – Sábado, 03/09 às 11h – Brasileirão da Série B

Sampaio Corrêa x Novorizontino – Quarta-feira, 07/09 às 21h30 – Brasileirão da Série B

