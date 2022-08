Onde assistir jogo do Vila Nova hoje (05/08): transmissão e horário

Enfrentando o Ituano, equipe do Vila Nova busca escapar da lanterna do rebaixamento nesta sexta-feira

O torcedor quer saber onde assistir jogo do Vila Nova hoje para acompanhar de perto o seu time do coração. Equipe goiana enfrenta o Ituano nesta sexta-feira, 05/08, pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão, a partir das 19h (Horário de Brasília). O jogo no Estádio Serra Dourada terá transmissão ao vivo pela TV e online.

O clube goiano tem 18 pontos e está na lanterna da tabela de classificação. Já o Ituano vem na 12ª posição com a soma de 26 pontos.

Onde assistir jogo do Vila Nova hoje ao vivo?

O jogo terá transmissão do Premiere, a partir das sete horas da noite (horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe as emoções da partida para todos os estados do Brasil.

Online, o embate pode ser assistido também pelo streaming Globo Play, disponível para assinantes através do aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Vila Nova x Ituano hoje:

Data: Sexta-feira, 05/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima / VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Quem tem mais chance de acesso na Série B?

Até o início da vigésima segunda rodada da Série B do Brasileirão, o Cruzeiro é quem tem mais chances de acesso até a elite do futebol brasileiro com 99.35%. Os dados são do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em seguida estão Grêmio, com 74.7%, e Vasco com 69.0% em segundo e terceiro lugar respectivamente. O Bahia também aparece muito bem com uma porcentagem de 67.5%. Estes são os quatro favoritos ao acesso.

Já o Tombense, surpresa da temporada no campeonato, tem 25.9%, segundo o estudo da UFMG.

