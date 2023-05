Transmissão da partida da Série B vai ser na TV paga e no serviço de streaming

Onde assistir jogo do Vila Nova x Criciúma hoje na Série B ao vivo - 12/05

Nesta sexta-feira, 12 de maio, o jogo do Vila Nova é contra o Criciúma na sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 19h, horário de Brasília, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Saiba onde assistir ao vivo e todos os detalhes.

As duas equipes brigam na parte de cima da tabela. O Vila ocupa a quarta posição com 10 pontos enquanto o Criciúma está em segundo com 13 pontos. Se o time catarinense vencer assume a liderança.

Quem vai transmitir jogo do Vila Nova hoje

O torcedor pode assistir o jogo do Vila Nova e Criciúma hoje no SporTV e Premiere, além da plataforma de streaming GloboPlay ao vivo nesta sexta-feira.

A partida será transmitida para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o embate. Entre em contato com o seu operador para adquirir as emissoras.

Para ver online é necessário ser assinante do GloboPlay, serviço de streaming da Globo. Acesse o site (www.globoplay.globo.com) e faça o seu cadastro para se tornar um membro.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

Escalações de Vila Nova x Criciúma

O duelo desta sexta-feira é muito importante para os dois elencos, Vila Nova e Criciúma. Os anfitriões concorrem aos três pontos para permanecerem no G-4 enquanto os visitantes podem assumir a liderança, ultrapassando o Vitória.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Vila Nova: Dênis; Rodrigo Silva, Eduardo Domachowski, Rafael Donato, Leonardo da Silva; Lourenço, Ralf, Éverton Sidnei; Guilherme Parede, Dantas e Altemir Neto.

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson, Hermes; Fellipe Mateus, Arilson Carlos, Rômulo da Silva, Crystopher; Éder e Felipe Vizeu.

Quantos times sobem para a Série A?

Apenas os quatro primeiros times da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro é que sobem para a elite do futebol ao fim da temporada. Saiba quantos times descem para a Série B aqui.

O primeiro colocado, além do acesso, torna-se o campeão da divisão com direito à taça e medalhas aos jogadores.

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos. As vinte equipes jogam duas vezes contra o mesmo oponente: uma como mandante a outra fora de casa. Os quatro primeiros faturam o acesso e poderão retornar à Série A, enquanto os quatro últimos vão para a terceira divisão.

Sexta rodada do Brasileirão

A bola vai rolar em dez partidas neste fim de semana pela sexta rodada da Série B do Brasileirão.

Sexta-feira, 12/05:

Vila Nova x Criciúma - 19h (Horário de Brasília)

Avaí x Chapecoense - 21h30 (Horário de Brasília)

Sábado, 13/05:

Guarani x Sampaio Corrêa - 17h (Horário de Brasília)

Novorizontino x CRB - 17h (Horário de Brasília)

Juventude x Mirassol - 18h (Horário de Brasília)

Ceará x Tombense - 18h15

Domingo, 14/05:

Londrina x Ponte Preta - 15h30 (Horário de Brasília)

Vitória x Atlético GO - 18h (Horário de Brasília)

ABC x Botafogo SP - 18h (Horário de Brasília)

Ituano x Sport - 20h30 (Horário de Brasília)

