Quais são os times que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão 2023

Após a derrota para o Athletico Paranaense e o empate entre Fortaleza e Corinthians, o Flamengo entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. O time começa a quinta rodada como o primeiro na degola ao lado de outros três elencos. Confira quais são os times que estão na zona de perigo e os pontos.

Times na zona de rebaixamento do Brasileirão 2023

Com o fim da quarta rodada, os times Flamengo, Goiás, Coritiba e América Mineiro estão na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023.

Em 17º colocação, o Flamengo é o primeiro na zona de rebaixamento com três pontos. Na quarta rodada o time perdeu para o Athletico (2x1) fora de casa, mas foi o empate entre Fortaleza e Corinthians que colocou o elenco carioca na degola. A última vez que o elenco ocupou a zona de rebaixamento foi em 2022.

O Goiás contabiliza três pontos, enquanto o Coritiba tem um ponto e o América Mineiro ainda não pontuou no Brasileirão. O time

17 Flamengo - 3 pontos

18 Goiás - 3 pontos

19 Coritiba - 1 ponto

20 América MG - 0 pontos

Ao fim da temporada, os quatro últimos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro são rebaixados para a segunda divisão do futebol. O total de 38 rodadas são realizadas em pontos corridos onde cada vitória garante três pontos e o empate dá apenas um.

Para escapar do rebaixamento, o time deve somar 50 pontos, de acordo com o Jornal O Globo. Se marcar 46, dá para se afastar da degola e ter apenas 1% de chances na competição.

Na temporada passada, Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude foram rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro. O elenco cearense, em 17º colocado, somou apenas 37 pontos.

Quantos times sobem para a Série A?

De acordo com o regulamento da CBF, quatro clubes sobem da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro na temporada. Os quatro primeiros da classificação na segunda divisão conquistam o acesso para a elite, enquanto o primeiro colocado levanta a taça de campeão da Série B.

Para conquistar o acesso, um time tem que fazer entre 57 a 60 pontos, de acordo com o jornal Gaúcha ZH. No ano passado, o Cruzeiro tornou-se o campeão do Brasileirão com 78 pontos, a melhor campanha da temporada. Também subiram Grêmio, Bahia e Vasco.

Jogos da quinta rodada do Brasileirão 2023

A quinta rodada do Brasileirão começa na quarta-feira, 10 de maio, até a quinta-feira, com dez partidas em horários alternados. Os resultados podem alterar a zona de rebaixamento.

Quarta-feira, 10/05:

Santos x Bahia - 19h (Horário de Brasília)

RB Bragantino x América MG - 19h (Horário de Brasília)

Internacional x Athletico PR - 19h (Horário de Brasília)

Flamengo x Goiás - 20h (Horário de Brasília)

Cuiabá x Atlético MG - 20h (Horário de Brasília)

Palmeiras x Grêmio - 21h30 (Horário de Brasília)

Cruzeiro x Fluminense - 21h30 (Horário de Brasília)

Quinta-feira, 11/05:

Coritiba x Vasco - 19h (Horário de Brasília)

Botafogo x Corinthians - 19h30 (Horário de Brasília)

Fortaleza x São Paulo - 20h (Horário de Brasília)

Leia também:

Gabigol está suspenso até quando?