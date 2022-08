Onde assistir Juventude x América MG ao vivo na TV e horário (6/8)

Para acompanhar os lances, o torcedor deve saber que onde assistir Juventude x América MG ao vivo vai ser no Premiere, pela 21ª rodada do Brasileirão. Em partida marcada para começar às 16h30 (horário de Brasília) neste sábado, 06/08, o jogo no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem transmissão ao vivo.

O clube gaúcho soma 16 pontos e é o lanterna na tabela. Já o América tem 24 pontos e está na 13ª posição.

Onde assistir Juventude x América MG hoje ao vivo

A partida terá transmissão do Premiere, a partir das quatro e meia da tarde, pelo horário de Brasília.

Transmitido para todo o Brasil, a rodada do Brasileirão vai passar apenas no pay-per-view, disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade.

Já o Globo Play, streaming somente para assinantes, é quem retransmite a partida para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Juventude x América MG hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

VAR: Rafael Traci

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Classificação do Brasileirão 2022

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com vantagem de quatro pontos. O grupo verde tem 42 pontos, enquanto o Corinthians possui 38, buscando colar no adversário pelas próximas rodadas.

São vinte equipes disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A, onde jogam por 38 rodadas divididas em primeiro e segundo turno. Disputado em pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum.

Confira a seguir a classificação completa até o início da vigésima primeira rodada.

1 Palmeiras – 42 pontos

2 Corinthians – 38 pontos

3 Fluminense – 35 pontos

4 Athletico PR – 34 pontos

5 Flamengo – 33 pontos

6 Internacional – 33 pontos

7 Atlético MG – 32 pontos

8 RB Bragantino – 30 pontos

9 Santos – 27 pontos

10 São Paulo – 26 pontos

11 Goiás – 25 pontos

12 Botafogo – 24 pontos

13 América MG – 24 pontos

14 Ceará – 24 pontos

15 Coritiba – 22 pontos

16 Avaí – 21 pontos

17 Cuiabá – 20 pontos

18 Fortaleza – 18 pontos

19 Atlético GO – 17 pontos

20 Juventude – 16 pontos

