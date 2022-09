Onde assistir Juventude x Avaí ao vivo, horário e escalações (03/09)

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, as equipes de Juventude e Avaí neste sábado, 03 de setembro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Saiba onde assistir Juventude x Avaí ao vivo hoje enquanto ambas as equipes buscam fugir da zona de rebaixamento.

Lanterna do Brasileirão, o Juventude soma 17 pontos com três vitórias, oito empates e treze derrotas, sem vencer por cinco rodadas. O elenco gaúcho tem apenas 23% de aproveitamento, com o segundo pior ataque da competição e a pior defesa, com 18 gols marcados e 41 sofridos. Mesmo se vencer hoje o elenco não escapada da degola.

Do outro lado, o time do Avaí também integra a zona de rebaixamento. Ocupando a 18ª posição com 23 pontos, contribuindo com seis vitórias, cinco empates e treze derrotas na temporada do Brasileirão. Até aqui, o grupo tem o aproveitamento de 31% apenas, onde como visitante venceu apenas uma partida, empatou duas e perdeu nove.

Onde assistir Juventude x Avaí hoje

O jogo do Juventude e Avaí hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, o canal do Premiere é quem exibe todas as emoções da partida neste sábado, pela rodada do Brasileirão. O pay-per-view está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, onde os torcedores devem obter os pacotes de canais por assinatura entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Outra opção para o torcedor é assistir através do GloboPlay, plataforma de streaming disponível somente para assinantes. Para quem já é membro, o torcedor pode acompanhar através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Para quem quer tornar-se assinante, pode acessar www.globoplay.globo.com e, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, ser membro da plataforma.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Diego Pombo Lopez

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Classificação do Brasileirão Série A 2022 atualizada

Com o fim da 24ª rodada, pelo segundo turno da temporada, confira como ficou a Classificação do Brasileirão Série A 2022 atualizada e completa.

1 Palmeiras – 50 pontos

2 Flamengo – 43 pontos

3 Fluminense – 42 pontos

4 Corinthians – 42 pontos

5 Internacional – 42 pontos

6 Athletico PR – 39 pontos

7 Atlético MG – 36 pontos

8 Santos – 34 pontos

9 América MG – 32 pontos

10 Goiás – 32 pontos

11 RB Bragantino – 31 pontos

12 Fortaleza – 30 pontos

13 São Paulo – 29 pontos

14 Botafogo – 27 pontos

15 Ceará – 27 pontos

16 Coritiba – 25 pontos

17 Cuiabá – 25 pontos

18 Avaí – 23 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 17 pontos

Jogos de futebol hoje, sábado:

Além do embate entre Juventude e Avaí neste sábado, 03 de setembro, outros confrontos pelo Brasileirão e competições do futebol nacional e internacional para o torcedor acompanhar e torcer por seus times do coração.

Acompanhe a seguir a programação dos principais embates deste sábado.

Juventude x Avaí – 16h30

RB Bragantino x Palmeiras – 19h

Athletico PR x Fluminense – 19h

América MG x Coritiba – 20h30

Brasileirão Série B

Novorizontino x CSA – 11h

Guarani x Sampaio Corrêa – 16h30

Brusque x Vasco – 16h30

CRB x Sport – 17h

Bahia x Tombense – 19h

Chapecoense x Ponte Preta – 19h

Operário PR x Londrina – 20h30

Brasileirão Série C

Figueirense x Paysandu – 17H

Brasileirão Série D

Pouso Alegre x Amazonas – 17h

Campeonato Inglês

Everton x Liverpool – 08h30

Brentford x Leeds – 11h

Chelsea x West Ham – 11h

Newcastle x Crystal Palace – 11h

Nottingham Forest x Bournemouth – 11h

Tottenham x Fulham – 11h

Wolves x Southampton – 11h

Aston Villa x Manchester City – 13h30

Campeonato Espanhol

Mallorca x Girona – 09h

Real Madrid x Betis – 11h15

Real Sociedad x Atlético de Madrid – 13h3o

Sevilla x Barcelona – 16h

Campeonato Italiano

Fiorentina x Juventus – 10h

Milan x Inter de Milão – 13h

Lazio x Napoli – 15h45

Campeonato Francês

Auxerre x Olympique de Marseille – 12h

Lyon x Angers – 14h

Nantes x PSG – 16h

Campeonato Português

Braga x Vitória Guimarães – 11h30

Gil Vicente x Porto – 16h30

