Onde assistir Juventude x Bahia AO VIVO e horário do jogo (30/10)

Em confronto da parte de baixo da tabela, Juventude e Bahia se enfrentam neste sábado, 30, a partir das 19h15, em partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Juventude x Bahia ao vivo.

Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo?

O jogo do Juventude x Bahia hoje ocorre a partir das 19h15 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo na TNT Sports ou pelo serviço de streaming HBO MAX ou o Estádio TNT Sports. Por fim, há ainda a opção de assistir o jogo ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro.

Data: 30 de outubro 2021

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi – Caxias (RS)

Onde assistir Juventude x Bahia hoje ao vivo: Premiere, TNT Sports, HBO MAX, Estádio TNT Sports (aplicativo de streaming).

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há seis partidas do Brasileirão, a equipe do Juventude voltou a frequentar a zona do rebaixamento. O Ju inicia a rodada em 17º , com 32 pontos, a três do Santos, primeiro time fora da degola. Uma vitória pode tirar os gaúchos do Z-4, mas para isso o Peixe precisa perder seu duelo.

Por outro lado, a equipe do Bahia não perde há cinco rodadas do campeonato e conseguiu escapar da zona do rebaixamento. O Tricolor tem três pontos de vantagem para o Juventude, primeiro time dentro do Z-4. Mas mesmo que perca, não entra na degola, visto que possui mais vitórias que a equipe do Ju.

Na partida do primeiro turno, o Bahia venceu o embate por 1 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de Juventude x Bahia?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h15, a bola rola para o jogo do Juventude x Bahia MG hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Juventude: Marcelo Carné (William); Michel, Vitor Mendes, Quintero (Rafael Forster) e William Matheus; Jadson, Dawhan e Guilherme Castilho; Sorriso, Paulinho Boia e Roberson (Ricardo Bueno).

Bahia: Danilo Fernandes; Renan Guedes (Douglas Borel), Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca, Rodriguinho, Lucas Mugni e Raí Nascimento; Gilberto e Rodallega.

