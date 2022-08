Onde assistir Juventude x Botafogo ao vivo (21/08/22)

Lanterna do Brasileirão, o Juventude recebe o Botafogo neste domingo, 21 de agosto, pela 23ª rodada da temporada a partir das 11 horas(Horário de Brasília). Onde assistir Juventude x Botafogo ao vivo hoje vai ser no Premiere, enquanto o palco do duelo vai ser no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Todas as informações estão disponíveis no texto a seguir.

Onde assistir Juventude x Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Juventude e Botafogo hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das 11 da manhã, pelo horário de Brasília.

O torcedor que quer acompanhar todos os lance do embate no futebol brasileiro terá de sintonizar o Premiere, pay-per-view disponível em todo o Brasil através das operadoras de TV por assinatura. No entanto, pode ser adquirido apenas por valor extra na mensalidade.

O Premiere está disponível também de maneira avulsa, ou seja, o torcedor pode adquirir a plataforma através do site www.premiere.globo.com por valores que vão entre R$ 59,90, até R$ 89,90. Para assistir, basta acessar o aplicativo no computador, celular ou tablet.

Fique calmo torcedor, porque existe também a opção pelo GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura. Para aqueles que já são assinantes, é só acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV, com televisores que são compatíveis. Para quem não é, tem que acessar o site www.globoplay.globo.com por valores entre R$24,90 até R$86,90 por mês. Basta acessar a plataforma no celular ou computador, clicar em “Acessar” com e-mail e senha e pronto, o torcedor está conectado.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

Onde assistir Juventude x Botafogo hoje: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

VAR: Vinicius Furlan

Qual a posição do Botafogo no Campeonato Brasileiro 2022?

O Botafogo ocupa a 13ª posição da tabela com 26 pontos, totalizando sete vitórias, cinco empates e dez derrotas no Brasileirão com 20 gols marcados e 26 sofridos.

Até a 22ª rodada, o aproveitamento é de 39%, deixando a desejar principalmente com relação aos torcedores, já que corre o sério risco de retornar para a zona de rebaixamento e consequentemente lutar para não ser rebaixado. Por isso, o duelo deste domingo vale a chance do Fogão subir na classificação.

O Botafogo ainda está com o treinador Luis Castro, português contratado no início da temporada após a saída de Enderson Moreira após a derrota para o Fluminense na quinta rodada do Campeonato Carioca.

Para o Juventude, a questão é muito mais difícil. Lanterna do Brasileirão com 16 pontos, o grupo só venceu três partidas, empatou sete e perdeu doze, com 16 gols marcados e 35 gols sofridos, sendo a pior campanha do Brasileirão até aqui. Na temporada passada, o elenco conseguiu se manter na primeira divisão mas este ano tentará continuar o legado por mais um tempo.

Com aproveitamento de 24%, o time não vence há três rodadas. Na última rodada, perdeu para o Cuiabá.

Jogos de futebol hoje, domingo:

Para a alegria do torcedor, tem muito mais neste domingo, 21 de agosto, na programação de futebol tanto pelo cenário nacional como no internacional. Por isso, o torcedor deve ficar atento se quiser acompanhar os principais jogos.

Confira a seguir os principais jogos de hoje ao vivo.

Brasileirão Série A – onde assistir Juventude x Botafogo ao vivo

Juventude x Botafogo – 11h

Palmeiras x Flamengo – 16h

RB Bragantino x Ceará – 18h

Fortaleza x Corinthians – 18h

Atlético GO x Cuiabá – 18h

Athletico PR x América MG – 18h

Santos x São Paulo – 19h

Brasileirão Série B

Grêmio x Cruzeiro – 16h

Brasileirão Série C

Botafogo SP x Volta Redonda – 11h

Vitória x Paysandu – 16h

Aparecidense x Mirassol – 19h

Brasileirão Série D

Tocantinópolis x São Bernardo – 15h30

ASA x Pouso Alegre – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x América MG – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Real Brasília – 10h30

São Paulo x Ferroviária – 20h

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Colônia – 10h30

Bochum x Bayern de Munique – 12h30

Campeonato Inglês

Leeds x Chelsea – 10h

West Ham x Brighton – 10h

Newcastle x Manchester City – 12h30

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Valencia – 12h30

Atlético de Madrid x Villarreal – 14h30

Real Sociedad x Barcelona – 17h

Campeonato Italiano

Empoli x Fiorentina – 13h30

Napoli x Monza – 13h30

Atalanta x Milan – 15h45

Bologna x Verona – 15h45

Campeonato Francês

RC Strasbourg x Reim – 08h

Angers x Brest – 10h

Clermont x Nice – 10h

Montpellier x Auxerre – 10h

Toulose x Lorient – 10h

Rennes x Ajaccio – 12h

Lille x PSG – 15h45

