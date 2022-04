Equipes buscam subir na tabela do Brasileirão com o resultado do jogo neste domingo

Onde assistir Juventude x Cuiabá ao vivo e horário do Brasileirão (24/04)

Pela terceira rodada da Série A no Campeonato Brasileiro, as equipes de Juventude e Cuiabá se enfrentam neste domingo, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Juventude x Cuiabá.

O elenco comandado por Eduardo Baptista busca a sua primeira vitória na competição, ocupando a 17ª posição com apenas um ponto na zona de rebaixamento. Do outro lado, o Cuiabá quer os três pontos para subir na classificação e alcançar pelo menos a zona de classificação.

Onde assistir Juventude x Cuiabá hoje?

O jogo do Juventude e Cuiabá hoje vai ter transmissão do Premiere 2 (Pay-per-view), a partir das 18h, no horário de Brasília.

O pay-per-view vai transmitir a partida deste domingo ao vivo para todo o Brasil. Você pode acompanhar através da TV por assinatura, se possui os canais pelo valor extra, ou pelo próprio aplicativo.

Para tornar-se membro da plataforma, basta acessar o site, escolher o melhor pacote e assistir pelo tablet, celular, smartv ou computador.

Ficha técnica do jogo do Juventude x Cuiabá hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: Premiere 2

Escalação do Juventude x Cuiabá

Paulinho, atacante do Juventude, não pode jogar neste domingo porque foi expulso na última rodada. Marlon Adriano se mantém no departamento médico.

Já o time do Cuiabá só não pode contar com Camilo, lesionado.

Escalação do Juventude:​ Cesar, Rodrigo Alves, Paulo Miranda, Forster, Busanello, Yuri, Jadson, Capixaba, Chico, Oscar Ruiz e Ricardo Bueno

Escalação do Cuiabá: Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão, Igor, Éverton, Pepê, Rafael Gava, André Luis, Rodriguinho e André

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Juventude e Cuiabá

As equipes disputam a primeira divisão do Brasileiro nesta temporada. Porém, os elencos também estão classificados em outras competições no momento.

O time do Juventude disputa a terceira fase da Copa do Brasil. Já o Cuiabá está na Copa Sul-Americana, onde disputa a fase de grupos, e também na Copa do Brasil este ano.

Acompanhe o calendário das equipes.

Juventude:

Botafogo x Juventude – Domingo, 01/05 às 11h (Brasileirão)

Juventude x Internacional – Domingo, 08/05 às 19h (Brasileirão)

Cuiabá :

Cuiabá x River Plate – Quarta-feira, 27/04 às 19h15 (Copa Sul-Americana)

Cuiabá x Atlético GO – Sábado, 30/04 às 19h (Brasileirão)

