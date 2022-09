Onde assistir Juventude x Fortaleza hoje ao vivo (18/9)

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, o Juventude recebe o Fortaleza neste domingo, 18 de setembro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com início a partir das 18h (horário de Brasília), o torcedor pode saber onde assistir Juventude x Fortaleza hoje ao vivo no texto a seguir.

Lanterna com 18 pontos, o Juventude corre atrás dos três pontos neste domingo para escapar da zona de rebaixamento. Com três vitórias apenas, nove empates e catorze derrotas, o grupo gaúcho é o segundo pior ataque da temporada e a pior defesa, com 20 gols marcados e 44 sofridos, sem vencer há sete rodadas.

Do outro lado, o Fortaleza conseguiu dar a volta por cima na competição para subir até a 15ª posição com 30 pontos. Sob o comando de Vojvoda, o grupo cearense tem oito vitórias, seis empates e doze derrotas com total de 24 gols marcados e 28 sofridos, com o quinto pior ataque da temporada.

Onde assistir Juventude x Fortaleza hoje

O jogo do Juventude e Fortaleza hoje vai passar no Premiere às 18h (Horário de Brasília), além da opção no GloboPlay, disponível para todo o país no serviço de streaming.

Disponível para todos os estados do Brasil nas operadoras de TV por assinatura, o canal do Premiere exibe todas as emoções do embate na rodada do Brasileirão. Para curtir, o torcedor deve obter o pacote de canais por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Outra oportunidade de assistir é através do GloboPlay, serviço de streaming apenas para assinantes. A plataforma pode ser encontrada no celular, tablet, computador e smart TV sob valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês. Por isso, o torcedor deve tornar-se membro para ter acesso a programação completa.

Juventude x Fortaleza:

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Onde assistir Juventude x Fortaleza: Premiere e GloboPlay

Quais são os jogos da rodada do Brasileirão hoje?

São sete os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 18 de setembro, pela 27ª rodada do segundo turno, na reta final da temporada. Os times buscam os três pontos para alcançarem seus objetivos, seja para tentar a liderança ou a vaga da Libertadores, e quem sabe também para escapar da zona de rebaixamento.

Por isso, confira a seguir todos os jogos de hoje e no fim de semana.

Sábado, 17/9

Avaí x Atlético MG

Botafogo 2 x 0 Coritiba

Domingo, 18/9

RB Bragantino x Goiás – 11h

Flamengo x Fluminense – 16h

Ceará x São Paulo – 16h

América MG x Corinthians – 18h

Juventude x Fortaleza – 18h

Palmeiras x Santos – 18h30

Athletico PR x Cuiabá – 19h

Segunda-feira, 19/9

Atlético GO x Internacional – 20h

