Brasileirão: quais as chances do Cruzeiro subir para a Série A?

O Cruzeiro é o favorito para conquistar o acesso até a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. Sob o comando do técnico Paulo Pezzolano, o desempenho regular do elenco e a ajuda financeira de Ronaldo Fenomêno, o clube deve carimbar o passaporte antes mesmo da temporada acabar. Mas quais as chances do Cruzeiro subir? Confira a matemática que a Raposa deve seguir e quais as chances.

Quais são as chances do Cruzeiro subir?

Até o início da 30ª rodada da Série B no segundo turno, as chances do Cruzeiro subir são de 99,9% até a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de acordo com o estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para ser campeão, o clube tem 99.09% de chances.

O estudo é atualizado diariamente pelo Departamento assim que cada nova rodada é realizada na competição, com as principais chances dos clubes na segunda divisão para subirem no campeonato. Vitórias, empates e derrotas, além dos gols e o desempenho do clube contam para a matemática.

O elenco mineiro começou muito bem a temporada. Com a chegada de Ronaldo Fenômeno, após o ídolo comprar o clube em acordo milionário, o Cruzeiro mostrou resiliência e bom futebol dentro de campo com peças fundamentais como Luvannor, Edu, Edu Brock e Rafa Silva.

Até a 30ª rodada do Brasileirão na Série B, o Cruzeiro contabiliza 18 vitórias, 8 empates e três derrotas, com aproveitamento de 71%. Além disso, o azul celeste tem a melhor campanha do campeonato, com a melhor defesa e o melhor ataque em 39 gols marcados e apenas 16 sofridos.

Do que o Cruzeiro precisa para ter o acesso até a Série A

Dá para dizer que, sim, o Cruzeiro está praticamente classificado para a primeira divisão da próxima temporada. No entanto, o clube ainda precisa marcar a pontuação necessária para ter o acesso 100% confirmado.

São cenários diferentes, mas que fazem diferença para o grupo de Belo Horizonte retornar até a elite do futebol após três anos.

Pela 30ª rodada, o Cruzeiro venceu o CRB por 2 x 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Porém, ainda não está de volta para a elite oficialmente. Na sexta-feira (16/09), o Vasco venceu o Náutico, o que tornou o caminho do Cruzeiro um pouco mais complicado.

A Raposa depende de uma combinação de resultados para ter o acesso confirmado na próxima quarta-feira, contra o Vasco, no Mineirão entre a próxima quarta-feira.

O Cruzeiro terá o acesso confirmado se:

1. Cruzeiro venceu o CRB no sábado (17/09), agora tem que ganhar do Vasco na quarta-feira (21/09).

2. Derrota ou empate do Londrina contra a Ponte Preta na sexta-feira (23/09). Time paranaense só pode somar no máximo dois pontos.

Se estas duas possibilidades se concretizarem ao fim da 31ª rodada, aí o Cruzeiro estará confirmado de maneira oficial na Série A do Brasileirão. Porém, se o Londrina vencer a Ponte Preta, aí o acesso fica para a 33ª rodada contra a Ponte Preta, na quarta-feira, 28 de setembro.

Jogos do Cruzeiro na reta final

Na reta final do segundo turno na Série B, o Cruzeiro tem pela frente nove partidas para cumprir até o fim da temporada.

O torcedor do Azul Celeste deve ficar de olho para não perder nenhum lance já que o clube está muito próximo de confirmar o acesso até a primeira divisão. No entanto, assim que carimbar o seu passaporte de volta para a elite do futebol, o elenco de Belo Horizonte deverá brigar por vitórias para confirmar o título na temporada.

Por isso, fique de olho e anote a agenda do Cruzeiro pela reta final da Série B em 2022.

CRB x Cruzeiro – 30ª rodada

Sábado, 17/09 às 20h – Estádio Rei Pelé, em Maceió

Cruzeiro x Vasco – 31ª rodada

Quarta-feira, 21/09 às 21h – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Ponte Preta x Cruzeiro – 32ª rodada

Quarta-feira, 28/09 às 19h – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Cruzeiro x Ituano – 33ª rodada

Terça-feira, 04/10 às 21h30 – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Sport x Cruzeiro – 34ª rodada

Domingo, 09/10 às 16h – Ilha do Retiro, em Pernambuco

Vila Nova x Cruzeiro – 35ª rodada

Sexta-feira, 14/10 às 20h30 – Estádio OBA, em Goiânia

Cruzeiro x Guarani – 36ª rodada

Data e horário a definir – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Novorizontino x Cruzeiro – 37ª rodada

Data e horário a definir – Estádio Jorjão, em Novo Horizonte

Cruzeiro x CSA – 38ª rodada

Data e horário a definir – Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

