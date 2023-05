Onde assistir Juventude x Mirassol ao vivo e horário da Série B hoje - 13/05

Neste sábado, 13 de maio, as equipes de Juventude x Mirassol se enfrentam pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi. Saiba onde assistir a partida ao vivo em todos os estados do Brasil.

Com três pontos e uma vitória, o Juventude ocupa a zona de rebaixamento em 18º. O Mirassol está em décima colocação com sete pontos, mas sem ganhar por duas rodadas.

Onde vai passar Juventude x Mirassol hoje ao vivo

A partida entre Juventude x Mirassol será transmitida no SporTV, Premiere e GloboPlay neste sábado. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o duelo.

Quem é cliente das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo pode assistir o jogo da Série B do Brasileirão em qualquer lugar do Brasil.

Quem não tem a televisão paga em casa mas quer assistir ao embate pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Dá para assistir no computador, tablet, smartv ou celular.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Juventude x Mirassol

O duelo neste sábado é importante para ambos os lados. Como não disputam outras competições na temporada, ambos os elencos deverão estar completos na sexta rodada.

O Juventude, por outro lado, não terá Emerson Santos, expulso na última rodada.

Juventude: Thiago; Kelvyn, Romércio, Danilo, Reginaldo; Jadson, David, Luiz Gustavo da Silva, Guilherme Gehring; Rodrigo Rodrigues e Rafinha.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Manoel; Chico, Gabriel, Vilela, Negueba; Camilo e Cristian Renato.

Como vem as equipes hoje?

Em cinco jogos disputados na competição, o Mirassol soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 10º lugar com sete pontos, o time do interior paulista joga fora de casa neste sábado mas tem o favoritismo ao seu lado por ter melhor desempenho até aqui. São cinco gols marcados e cinco tomados.

Do outro lado, o Juventude ocupa a 18ª posição com três pontos com uma vitória e quatro derrotas. O elenco busca a segunda vitória na competição consequentemente para escapar da zona de rebaixamento. O time só marcou três gols na Série B, enquanto tomou seis.

Sexta rodada da Série B do Brasileirão

Dez confrontos serão disputados neste fim de semana, entre a sexta-feira e o domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileirão.

Sexta-feira, 12 de maio:

Vila Nova 0 x 0 Criciúma

Avaí 0 x 2 Chapecoense

Sábado, 13 de maio:

Juventude x Mirassol - 16h

Guarani x Sampaio Corrêa - 17h

Novorizontino x CRB - 17h

Ceará x Tombense - 18h15

Domingo, 14 de maio:

Londrina x Ponte Preta - 15h30

Vitória x Atlético Go - 18h

ABC x Botafogo SP - 18h

Ituano x Sport - 20h30

Vamos para mais uma? Hoje começa! Confira os jogos e todos os detalhes da 6ª rodada! Promete... #BrasileirãoBetano pic.twitter.com/brBbly6ie9 — Brasileirão Betano - Série B (@BrasileiraoB) May 12, 2023

Leia também:

Brasileirão Série B tem transmissão na TV aberta em 2023?