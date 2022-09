Onde assistir Londrina x Chapecoense hoje ao vivo e horário (10/09)

O Londrina recebe neste sábado (10/09), no Estádio do Café, no Paraná, a Chapecoense, às 18h30, pela 29ª rodada do Brasileirão na Série B. Saiba onde assistir Londrina x Chapecoense hoje ao vivo através da televisão e online pelo celular.

Para o Londrina, o jogo é uma possibilidade de brigar pelo G4. Se vencer, vai para 44 pontos, com um a menos do que o Vasco, quarto colocado na tabela. Já para os visitantes o objetivo é se afastar da zona de rebaixamento.

No histórico de confrontos são dois jogos, com o uma vitória ao Londrina e um empate. Ambos precisam do resultado para subirem na tabela e brigarem pelo acesso até a elite.

Onde assistir Londrina x Chapecoense hoje ao vivo

O jogo tem transmissão pelo SporTV e Premiere, na TV fechada, às 18h30 (Horário de Brasília). Você também pode acompanhar na plataforma GloboPlay.

Com exclusividade, os canais transmitem a partida da Série B do Brasileirão neste sábado para todos os estados do Brasil pela televisão, disponíveis apenas em operadoras por assinatura. O Premiere, por outro lado, só pode ser adquirido em valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, e R$ 89,90.

Para assistir pelo celular, basta acessar a sua conta no GloboPlay com e-mail e a senha de usuário, procurar pela transmissão dos canais no aplicativo e curtir! A plataforma de streaming está disponível somente para assinantes, com uma programação recheada de filmes, séries e novelas.

Para aqueles que não são assinantes, os valores dos pacotes vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês e estão disponíveis pelo site oficial em www.globoplay.globo.com.

Arbitragem de Londrina x Chapecoense:

Arbitragem: Marielson Alves Silva

Marielson Alves Silva VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA)

Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA) Local: Estádio do Café, no Paraná

Estádio do Café, no Paraná

Como chegam as equipes para a partida?

O time anfitrião tem como principal objetivo alcançar a parte de cima da classificação, ocupando a 5ª posição com 41 pontos, conquistados em onze vitórias, oito empates e nove derrotas. O Londrina começou bem a temporada, mas caiu no rendimento, com quatro pontos a menos do que o Vasco, o quarto colocado. Em seu plantel de jogadores não pode contar com Victor Souza, lesionado.

Do outro lado, a Chapecoense precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, aparecendo em 14º lugar com 32 pontos, colecionando sete triunfos, onze empates e dez derrotas. Com aproveitamento de 38%, a equipe de Chapecó é apenas o terceiro time fora da degola. Perotti e Orejuela estão indisponíveis.

No sábado passado (03/09), o Operário venceu o Londrina dentro de casa por 1 a 0, jogando pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B com gol de Felipe Garcia.

Do outro lado, a Chapecoense venceu na rodada, goleando em 3 a 0 a Ponte Preta em casa, na Arena Condá, em gols de Victor Ramos e dois de Chrystian.

Agenda de jogos da Série B no Brasileirão

Pela 29ª rodada do Brasileirão na Série B, outros dois jogos acontecem na tarde e à noite deste sábado, 10 de setembro, com início às 11h, seguindo até 18h30. São dez jogos de futebol com as vinte equipes dentro de campo, com a rodada acabando no domingo apenas.

Sexta-feira (09/09)

Vila Nova 2 x 1 Guarani

Ponte Preta 1 x 0 Sport

Sampaio Corrêa 2 x 1 Novorizontino

Criciúma 0 x 0 Bahia

Cruzeiro x Operário PR

Náutico x Brusque

Sábado (10/09)

Ituano x Tombense – 11h – Premiere e GloboPlay

CSA x CRB – 16h – SporTV Premiere e GloboPlay

Londrina x Chapecoense – 18h30 – SporTV Premiere e GloboPlay

Domingo (11/09):

Grêmio x Vasco – 16h – Globo, SporTV Premiere e GloboPlay

