Onde assistir Londrina x CSA hoje (02/07): horário e canal ao vivo

Prepare-se para saber onde assistir Londrina x CSA hoje, sábado em 02 de julho, em partida válida pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão. Com início a partir das 11h (Horário de Brasília), o palco do duelo será o Estádio do Café, em Londrina, com transmissão para todo o Brasil. Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

O time paranaense vem de derrota para o Grêmio no meio da semana, enquanto os visitantes foram derrotados pelo Sampaio Corrêa também na última rodada da semana.

Onde assistir Londrina x CSA hoje ao vivo?

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Onde assistir Londrina x CSA: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Vinicius Gomes do Amaral / VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda

O jogo do Londrina x CSA hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 11h (Horário de Brasília), neste sábado, 2 de julho de 2022 pela Série B do Brasileirão.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o jogo de hoje não vai passar no canal aberto. Isso significa que apenas os canais são os meios de acompanhar, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, no entanto, pode ser assinado pelos valores entre R$59,90 ao mês até R$89,90.

Já o serviço de streaming Globo Play, da própria emissora, também exibe as imagens neste sábado pela plataforma do celular, Android e iOS, tablet, computador e na smart TV.

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do Londrina x CSA:

Escalação do Londrina: Matheus; Eltinho, Gustavo Vilar dos Santos, Saimon, Samuel Santos; João Paulo, Gegé, Jhonny Lucas; Alan Ruschel, Mauricio Caprini Pinto e Douglas Coutinho. Técnico: Adílson Batista

Escalação do CSA: Marcelo Carne; Diego Renan, Lucão, Ton, Lucas Alexandre; Giva, Geovane, Gabriel, Osvaldo; Rodrigo e Lucas Barcellos. Técnico: Alberto Valentim

Como estão as equipes na temporada?

O Londrina faz uma campanha bastante irregular na Série B do Brasileirão. Sem disputar outras competições na temporada, foi derrotado pelo Grêmio durante a semana e, por esse motivo, ocupa a 12ª posição com dezoito pontos, colecionando cinco vitórias, três empates e então seis derrotas.

No quesito gols marcados, são quinze dentro e fora de campo, enquanto a defesa paranaense sofreu 17, como uma das mais vazadas da competição.

Do outro lado, o CSA vem na zona de rebaixamento com seis jogos sem vencer. Em 17º lugar com 15 pontos marcados durante a temporada, o elenco coleciona duas vitórias, nove empates e quatro derrotas, durante quinze partidas realizadas na campanha.

Até aqui são apenas nove gols marcados, com um ataque que apresenta problemas entre as principais peças, enquanto tem 13 gols sofridos.

Jogos do Brasileirão Série B hoje:

Quatro partidas vão acontecer neste sábado, 2 de julho de 2022, válidas pela décima sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O destaque vai para o encontro de Náutico e Novorizontino, que venceu o Vasco durante a semana, enquanto CRB e Guarani disputam os três pontos.

Confira todos os jogos de hoje:

Londrina x CSA – 11h

Ituano x Criciúma – 16h

Náutico x Novorizontino – 18h30

CRB x Guarani – 20h30

