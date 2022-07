Onde assistir Londrina x Sampaio Corrêa ao vivo e horário (19/07)

Procurando onde assistir Londrina x Sampaio Corrêa ao vivo? As equipes disputam os três pontos nesta terça-feira, 19 de julho, pela décima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Café, na cidade de Londrina. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Ambas as equipes tem a oportunidade de ficar mais próximo da zona de classificação em busca do acesso.

Onde assistir Londrina x Sampaio Corrêa ao vivo

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir Londrina x Sampaio Corrêa ao vivo: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima / Gilberto Rodrigues Castro Junior

O Premiere e o Globo Play vão passar o jogo do Londrina x Sampaio Corrêa hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira.

Sem passar na televisão aberta, o embate do futebol hoje só pode ser acompanhado pelo torcedor no canal do Premiere nas operadoras de TV paga, pay-per-view disponível como pacote de canais de futebol em valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Londrina x Sampaio Corrêa ao vivo hoje é no Globo Play, plataforma de streaming por assinatura para celular, tablet, computador e smart TV.

+Onde assistir o sorteio da Copa do Brasil ao vivo e horário em 2022

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Londrina ocupa a 10ª posição da tabela com 23 pontos, colecionando seis vitórias, cinco empates e sete derrotas na temporada. Com dezoito gols marcados, o elenco faz uma campanha regular enquanto coleciona dezenove gols sofridos, mostrando qual é o real problema do grupo neste momento. Na última rodada, o time comandado por Adilson Batista empatou sem gols com o Ituano.

O Sampaio Corrêa, por outro lado, pulou para a 6ª posição depois de venceu o Vasco no fim de semana por 3 a 1, com gols de Gabriel Poveda e Ygor Catatau. O elenco maranhense coleciona sete vitórias, quatro empates e sete derrotas, com uma guinada impressionante dentro de campo ao marcar 21 gols e tomar catorze, indicando que pode sim brigar no G4 da competição pelas próximas semanas.

Jogos da rodada no Brasileirão da Série B

Todas as vinte equipes entram em campo para disputarem a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro esta semana, começando na segunda-feira e seguindo até a quarta, no dia 20 de julho.

O destaque vai para o embate entre Vasco e Ituano, além do líder Cruzeiro que enfrenta o CSA na busca pelo três pontos e ao favoritismo para conquistar o acesso até a primeira divisão.

Por trinta e oito rodadas, as equipes jogam em pontos corridos valendo as quatro vagas para o acesso, na parte de cima da tabela. Confira todos os jogos da rodada.

Sport 0 x – Vila Nova

Terça-feira (19/07): – onde assistir Londrina x Sampaio Corrêa ao vivo

Brusque x Grêmio – 19h

Londrina x Sampaio Corrêa – 19h

Tombense x Criciúma – 19h

Bahia x CRB – 19h

Vasco x Ituano – 21h30

Quarta-feira (20/07):

CSA x Cruzeiro – 19h

Ponte Preta x Náutico – 19h

Chapecoense x Guarani – 19h

Novorizontino x Operário PR – 21h30