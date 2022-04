Mirassol x Paysandu: onde assistir, horário e escalações ao vivo (25/04)

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de abril, pela Série C

Nesta segunda-feira, Mirassol x Paysandu se enfrentam a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. Para acompanhar ao vivo, saiba onde assistir hoje.

Na 5ª posição com duas vitórias, o elenco paulista tem a oportunidade de assumir a liderança se vencer o confronto de hoje. Já o paraense busca o segundo triunfo para despontar na tabela e buscar a parte de cima, em 9º lugar com quatro pontos.

Onde assistir Mirassol x Paysandu ao vivo?

O jogo do Mirassol e Paysandu hoje será transmitido no DAZN, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming transmite para todos os assinantes o jogo da Série C nesta segunda-feira com exclusividade na plataforma. Isso significa que apenas membros tem o direito de acompanhar o embate.

Para tornar-se membro, basta acessar o site (www.dazn.com) e, pelo valor de R$19,90 ao mês, ser um assinante da plataforma. Você pode assistir através do aplicativo no celular, tablet, smarTV e até o computador.

Ficha técnica de Mirassol x Paysandu hoje:

Data: 25/04/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin

Onde assistir: DAZN

Escalação do Mirassol x Paysandu

Nenhum dos times tem baixas para o jogo desta segunda-feira no Brasileirão.

Para o Papão, entretanto, só restam dúvidas sobre quais jogadores escalar no time principal.

Escalação do Mirassol:​ Darley, Ivan, Gustavo, Sam, Daniel, Rhuan, Osman, Paulinho, Gleyson, Camilo e Negueba

Escalação do Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho, Genílson, Lucas Costa, Patrick Brey, Mikael, Wesley, José Aldo, Marlon, Robinho e Marcelo Toscano

Confira no vídeo como foi um o último jogo do Paysandu.

Próximos jogos de Mirassol e Paysandu

Os dois times só disputam a Série C do Brasileiro neste momento da temporada. Isso porque o Mirassol foi eliminado na segunda rodada da Copa do Brasil pelo Azuriz.

O Paysandu também foi desclassificado da Copa do Brasil de maneira precoce pelo CSA. Agora, o foco total permanece apenas no torneio nacional.

Acompanhe o calendário das equipes a seguir.

Mirassol:

Figueirense x Mirassol – Sábado, 30/04 às 11h (Série C)

Paysandu:

Paysandu x Ypiranga – Sábado, 30/04 às 17h (Série C)

