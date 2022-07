Onde assistir Náutico x Chapecoense hoje e horário ao vivo (17/07)

Equipes integram a zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão neste momento

Onde assistir Náutico x Chapecoense hoje? Para não perder nenhum lance, saiba que o confronto promete futebol de qualidade neste domingo, 17 de julho. Válido pela décima oitava rodada da Série B do Brasileirão, o confronto começa às 16h (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife, com transmissão pela TV aberta.

Ambas as equipes buscam os três pontos neste domingo porque estão na zona de rebaixamento.

Quer saber onde assistir Náutico x Chapecoense hoje? A Globo, Premiere e o Globo Play transmitem o jogo a partir das 16h (Horário de Brasília), neste domingo, pela rodada do Brasileirão da Série B.

Pode comemorar torcedor, porque o jogo vai passar na TV aberta! O canal da Globo exibe para o estado de Pernambuco e a cidade de Chapecó o duelo da rodada neste domingo. Basta sintonizar e, sem pagar nada, curtir ao vivo os melhores lances.

Porém, para o torcedor que está fora destas duas localidades, a opção é assistir através do Premiere, somente em operadoras de TV por assinatura. Online, o torcedor deve estar ciente de que onde assistir Náutico x Chapecoense hoje é no Globo Play, com disponibilidade no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir Náutico x Chapecoense: Globo, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim / VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Como chegam as equipes para o jogo de hoje no Brasileirão?

O Náutico está na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. Ocupando a 18ª posição com 18 pontos, o elenco pernambucano contabiliza quatro vitória, seis empates e sete derrotas, enquanto o desempenho por parte dos jogadores também deixa a desejar, com apenas dezesseis gols marcados e 21 sofridos durante a competição. Se vencer o jogo deste domingo, o clube consegue escapar da zona de rebaixamento.

Na última rodada, perdeu para o Grêmio por 2 a 0 fora de casa, em Porto Alegre.

Do outro lado, a Chapecoense passa pelo mesmo problema. Recém-rebaixada da primeira divisão, a equipe catarinense vem na 17ª posição, a primeira na zona da degola, com os mesmos 18 pontos e a mesma pontuação que a sua equipe rival hoje. No entanto, se marcar os três pontos neste domingo, o clube consegue escapar da degola, pulando para o meio da tabela. Na última rodada, o time perdeu para o Tombense por 2 a 1 fora de casa.

Jogos da rodada da Série B hoje

Apenas dois jogos serão realizados neste domingo, 17 de julho, encerrando a décima oitava rodada do Brasileirão na Série B, durante o primeiro turno.

Todas as vinte equipes da temporada entraram em campo neste fim de semana. Isso porque a décima oitava rodada da competição resultou em bons resultados e muita movimentação na tabela.

A rodada segue até hoje, 17 de julho, com dez jogos ao todo. O destaque vai para o encontro do Grêmio e Tombense, além de Cruzeiro e Novorizontino.

Confira todos os jogos da rodada e resultados.

Operário 0 x 0 Sport

Criciúma 1 x 1 Ponte Preta

Vila Nova 1 x 2 CSA

Ituano 0 x 0 Londrina

CRB 1 x 1 Brusque

Sampaio Corrêa 3 x 1 Vasco

Grêmio 3 x 0 Tombense

Guarani 0 x 2 Bahia

Cruzeiro x Novorizontino – Domingo, 17/07 às 16h

Náutico x Chapecoense – Domingo, 17/07 às 16h

