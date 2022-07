Quanto foi o jogo do Flamengo x Coritiba hoje; veja os gols

Confira os gols do jogo do Flamengo. Foto: Reprodução / Gilvan de Souza / CRF

O confronto entre as equipes foi realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela décima sétima rodada do Brasileirão

Deu Mengão em Brasília! A bola parada foi decisiva para os gols de Flamengo x Coritiba. Neste sábado, 16 de julho, jogando para um público de 33.778 torcedores, o Flamengo venceu o Coritiba sem grandes dificuldades no Estádio Mané Garrincha. Quanto foi o jogo do Flamengo? Os gols saíram em duas jogadas de escanteio nos primeiros minutos do jogo, com Gustavo Henrique e Diego, fazendo com que a equipe carioca subisse na tabela e consolidasse a boa fase com o técnico Dorival Júnior.

Quanto foi o jogo do Flamengo?

2 x 0 é quanto foi o jogo do Flamengo x Coritiba pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreu em Brasília. A vitória faria o clube chegar aos 24 pontos, o que faria o Mengo se aproximar do G6 da competição.

A nação rubro-negra, que parece finalmente ter feito as pazes com o time da Gávea, ainda estava em festa e ainda comemorava a vitória por 2 x 0 sobre o Atlético-MG no meio da semana, em jogo que valeu a classificação do Mengão às quartas de final da Copa do Brasil graças à noite inspirada do craque De Arrascaeta. Mas o jogo deste sábado, 16 de julho, foi num contexto diferente, a começar pela competição.

Para o duelo, o técnico Dorival Júnior fez algumas mudanças em relação a equipe que vinha atuando nos principais jogos do time até aqui. Sem poder contar com o atacante Gabriel Barbosa, que cumpriu suspensão nesta rodada, os onze titulares escalados foram: Santos; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Diego Ribas e Victor Hugo; Lázaro, Marinho e Pedro. Veja os gols de Flamengo x Coritiba hoje:

Desde o início do jogo, o Mengão jogaou no campo de ataque o Coxa e não demorou muito para transformar essa pressão em vantagem no placar. O responsável por fazer o primeiro dos gols de Flamengo x Coritiba foi o zagueiro flamenguista, Gustavo Henrique. Aos 13 minutos, em cobrança de escanteio do jovem Lázaro pelo lado esquerdo, o defensor subiu mais que a zaga do Coritiba e cabeceou bonito para abrir o placar no Distrito Federal.

Flamengo 1×0 Coritiba ⚽️ Gustavo Henrique

👞 Lazaro pic.twitter.com/45exekZQKj — Gols Diário (@DiarioGols) July 16, 2022

Quanto foi o jogo do Flmanego? Pouco tempo depois, aos 22 minutos, em mais uma cobrança de escanteio, dessa vez pelo lado direito, Marinho mandou na cabeça de Pedro que desviou para o capitão Diego Ribas, de pé esquerdo, fazer o segundo dos gols de Flamengo x Coritiba hoje.

Flamengo 2×0 Coritiba ⚽️ Diego

👞 Pedro pic.twitter.com/mtSYMeDlDm — Gols Diário (@DiarioGols) July 16, 2022

Após o segundo gol, o Flamengo continuou no controle do jogo, mas o Coritiba começou a criar algumas chances que assustaram, como uma cabeçada do atacante Léo Gamalho que passou por cima do gol aos 42 minutos.

No segundo tempo, o Mengão voltou tomando conta das principais ações ofensivas do jogo, com quase todas as jogadas passando pelos pés do meia Diego Ribas e do atacante Marinho. Mas no decorrer do jogo, o equilíbrio entre as equipes se estabeleceu e o Coritiba começou a incomodar a defesa rubro-negra, embora não tenha levado muito perigo ao gol do goleiro Santos.

As chances mais perigosas da segunda etapa foram uma de Vitinho pelo Flamengo, que de frente para o goleiro Alex Muralha, bateu para fora, enquanto para o Coxa Branca foi na boa jogada do atacante Alef Manga, que finalizou no pé da trave em chute de fora da área.

O jogo terminou em 2 x 0. Com a vitória, o Rubro-Negro dorme na sétima colocação do campeonato e pode permanecer lá até o fim da rodada caso o São Paulo não vença o Fluminense no domingo, no Morumbi.

Dado curioso é que não houve cartões amarelos ou vermelhos no jogo.

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O próximo compromisso do Flamengo será na quarta-feira, dia 20 de julho, também pelo Brasileirão. A equipe jogará novamente no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para enfrentar o Juventude, às 20h30 (horário de Brasília), pela última rodada do primeiro turno, buscando chegar ao G6 da competição.

Porém, um dia antes desse jogo, o time carioca conhecerá seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio do chaveamento da próxima fase do torneio acontece na próxima terça-feira, 19 de julho, às 13h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com transmissão ao vivo para o YouTube e Facebook. Os possíveis adversários do Flamengo são: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Fluminense, Fortaleza e São Paulo.

Os jogos de ida da Copa do Brasil serão entre os dias 27 e 28 de julho, enquanto os de volta acontecerão entre 17 e 18 de agosto.

Antes de jogar a volta da Copa do Brasil, o Flamengo terá outro desafio complicado pela frente: dois jogos contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O primeiro duelo acontece em Itaquera, no dia 2 de agosto, enquanto a volta, no Maracanã, será uma semana depois, no dia 9 de agosto.

Classificação do Brasileirão 2022

1 Palmeiras – 30 pontos

2 Corinthians – 29 pontos

3 Internacional – 29 pontos

4 Athletico PR – 28 pontos

5 Atlético MG – 28 pontos

6 Fluminense – 27 pontos

7 Flamengo – 24 pontos

8 São Paulo – 23 pontos

9 Santos – 22 pontos

10 Botafogo – 21 pontos

11 Avaí – 21 pontos

12 RB Bragantino – 21 pontos

13 Goiás – 20 pontos

14 Cuiabá – 19 pontos

15 Coritiba – 19 pontos

16 América-MG – 18 pontos

17 Ceará – 18 pontos

18 Atlético-GO – 17 pontos

19 Juventude – 12 pontos

20 Fortaleza – 11 pontos

