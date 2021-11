Onde assistir Náutico x Coritiba AO VIVO e horário do jogo hoje (6/11)

Náutico e Coritiba se enfrentam neste sábado, 6, a partir das 16h15, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo será realizado no Estádio dos Aflitos, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Náutico x Coritiba hoje, ao vivo, e tudo sobre o jogo.

Onde assistir Náutico x Coritiba hoje?

O jogo do Náutico x Coritiba hoje ocorre a partir do horário das 16h15 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 6 de novembro 2021

Local: Estádio dos Aflitos – Recife (PE)

Horário: 16h15 (horário de Brasília)

Onde assistir Náutico x Coritiba hoje: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há três rodadas, a equipe do Náutico perdeu o embalo e estacionou nos 45 pontos. Em nono na tabela, o Timbu está a nove do G-4 e, embora o acesso seja difícil, matematicamente ainda é possível. Já a vantagem para o Z-4 está em sete pontos.

Por outro lado, a equipe do Coritiba segue na liderança da Série B e pode praticamente selar seu acesso em caso de vitória. Com 61 pontos, o Coxa está com sete de vantagem para o CRB, quinto colocado, a cinco rodadas do fim do campeonato.

Qual a provável escalação de Náutico x Coritiba?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16h15, a bola rola para o jogo do Náutico x Coritiba hoje, que o torcedor pode assistir hoje na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Náutico: Anderson; Hereda (Thassio), Camutanga, Yago Silva e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus e Jean Carlos; Jailson (Murillo), Caio Dantas e Vinícius.

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Rafinha; Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão.

