Onde assistir Náutico x Criciúma ao vivo e horário hoje (29/06)

Pela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, saiba onde assistir Náutico x Criciúma. A bola vai rolar entre as equipes nesta quarta-feira, 29 de junho, no Estádio dos Aflitos, em Recife, a partir das 19h (Horário de Brasília). Para saber todos os detalhes, saiba onde assistir o jogo de hoje.

O Náutico vem de empate com o Tombense por 1 x 1 no fim de semana, enquanto os visitantes venceram o Vila Nova por 1 x 0 pela última rodada da competição.

Onde assistir Náutico x Criciúma hoje?

O jogo do Náutico x Criciúma hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o confronto da Série B do Brasileirão terá transmissão entre as operadoras de TV por assinatura para todos os estados do Brasil, ou seja, somente torcedores com assinatura é que podem acompanhar a decisão.

Online, o aplicativo do Premiere e o Globo Play, serviço de streaming da emissora, retransmitem as imagens do futebol nesta quarta-feira.

Informações do jogo do Náutico x Criciúma hoje:

Data: 29/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife, no Pernambuco

Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro / VAR: Emerson de Almeida

Onde assistir: SporTV e Premiere

Náutico e Criciúma na Série B do Brasileirão

Sem vencer há quatro rodadas, o Náutico busca escapar da zona de rebaixamento na Série B do Brasileirão. Em 17º lugar com 14 pontos, o elenco pernambucano coleciona três vitórias, cinco empates e seis derrotas na temporada, com a possibilidade de escapar da degola se vencer o confronto desta quarta-feira.

O goleiro Lucas Perri e Victor Ferraz estão indisponíveis após serem expulsos no último jogo.

Escalação do Náutico: Renan; João Paulo, Bruno, Wellington; Richard Franco, Ralph, Pedro Vitor, Thassio, Luís Felipe; Amarildo e Jean Carlos. Técnico: Roberto Fernandes

O Criciúma vem de vitória contra o Vila Nova na última rodada da Série B. Ocupando a 7ª posição com 19 pontos, os catarinenses colecionam cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas, sonhando com a possibilidade de entrar para o G4 e brigar por uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Escalação do Criciúma: Gustavo; Claudio Coelho, Rodrigo Fagundes, Durval, Marcelo Hermes; Arilson Carlos Alves, Marquinhos Gabriel, Rômulo da Silva, Fellipe Mateus; Thiago Alagoano e Dantas. Técnico: Claudio Tencati

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

A décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B conta com dez jogos na semana, onde as vinte equipes entram em campo.

Com início na segunda-feira, 27 de junho, a rodada segue até a quarta, no dia 29. O destaque vai para o encontro do Cruzeiro e Sport, além da disputa com o Novorizontino e o Vasco, opostos na tabela de classificação.

Confira a seguir todos os jogos da rodada na Série B e os resultados.

Operário 2 x 1 Chapecoense

Sampaio Corrêa 2 x 0 CSA

Brusque 0 x 2 Bahia

Grêmio 1 x 0 Londrina

Cruzeiro x Sport

Vila Nova x Ponte Preta

Guarani x Ituano

Náutico x Criciúma – 19h

CRB x Tombense – 21h30

Novorizontino x Vasco – 21h30

