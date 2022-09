Onde assistir Náutico x Ituano hoje e horário da Série B (02/09)

Tentando escapar da lanterna da Série B do Brasileirão, Náutico e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira, 02 de setembro, pela 28ª rodada da competição, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife. Confira onde assistir Náutico x Ituano hoje e todas as informações a seguir no texto.

Onde assistir Náutico x Ituano hoje

O jogo do Náutico e Ituano hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Disponível em todo o território nacional, a partida da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira será exibida através dos canais do SporTV e Premiere, encontrados apenas em operadoras de TV por assinatura. Isso significa que o torcedor deve ser um assinante para acompanhar a transmissão.

Não tem a TV paga em casa? Não se preocupe, porque também existe a opção de assistir através do GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Para quem já é membro basta acessar o aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV.

Para aqueles que querem assinar, basta acessar www.globoplay.globo.com e, por valores por mês entre R$ 24,90 até R$ 86,90, escolher o melhor pacote.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Classificação da Série B do Brasileirão 2022

A Série B do Campeonato Brasileiro é disputada em 38 rodadas, com vinte equipes disputando por pontos corridos na temporada. Os times jogam para alcançarem a parte de cima da tabela de classificação, onde apenas quatro vagas estão disponíveis para o acesso da elite do futebol brasileiro.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

1 Cruzeiro – 57 pontos

2 Bahia – 47 pontos

3 Grêmio – 44 pontos

4 Vasco – 42 pontos

5 Londrina – 38 pontos

6 Sport – 37 pontos

7 Ituano – 36 pontos

8 CRB – 36 pontos

9 Tombense- 36 pontos

10 Sampaio Corrêa – 34 pontos

11 Criciúma – 34 pontos

12 Ponte Preta – 33 pontos

13 Novorizontino – 32 pontos

14 Chapecoense – 29 pontos

15 Brusque – 28 pontos

16 Vila Nova – 28 pontos

17 CSA – 27 pontos

18 Operário PR – 26 pontos

19 Guarani – 26 pontos

20 Náutico – 21 pontos

Próximos jogos

NÁUTICO:

Náutico x Brusque – Sexta-feira, 09/09 às 21h30 – Brasileirão da Série B

Vasco x Náutico – Sexta-feira, 16/09 às 19h – Brasileirão da Série B

ITUANO:

Ituano x Tombense – Sábado, 10/09 às 11h – Brasileirão da Série B

Ponte Preta x Ituano – Terça-feira, 13/09 às 21h30 – Brasileirão da Série B

