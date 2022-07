Onde assistir Náutico x Novorizontino hoje (02/07): horário ao vivo

Com transmissão para todos os estados do Brasil, saiba onde assistir Náutico x Novorizontino. Com início a partir das 18h30 (horário de Brasília), as equipes se enfrentam neste sábado, 2 de julho, com promessa de bom futebol. Jogando no Estádio Ilha dos Aflitos, em Recife, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Náutico x Novorizontino hoje?

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Náutico x Novorizontino: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes / VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Os canais do SporTV, Premiere e o streaming GloboPlay transmitem o jogo do Náutico x Novorizontino neste sábado, 2 de julho, pela rodada da Série B do Brasileirão a partir das 18h30 (Horário de Brasília).

Sem transmissão na televisão aberta, o único meio de acompanhar o jogo da Série B hoje vai ser nos canais, disponíveis em operadoras por assinatura em todo o país. O Premiere é um pacote de canais de futebol disponível pelos valores de R$59,90 até R$89,90.

Online, o Globo Play é o serviço de streaming responsável por retransmitir o jogo de hoje pelo aplicativo para celular, computador, smart TV e tablet.

SPORTV:

SKY: 39 (439 no HD)

CLARO TV: 39 (539 no HD)

VIVO TV HD: 39, 539, 339 (Intelsat 34) e 819 no HD

OI TV: 39

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Escalação do Náutico x Novorizontino:

Escalação do Náutico: Renan Batista; Wellington, Bruno, João Lucas; Thassio Marques, Richard Franco, Mateus Nascimento, Ralph, Pedro Vitor; Geuvânio e Amarildo. Técnico: Roberto Fernandes

Escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Walber, Jhony, Rodolfo, Paulinho; Danielzinho, Bochecha, Douglas Baggio, Diego Torres, Ronald; Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes

O Clube Náutico Capibaribe passa por um mal momento na segunda divisão do Brasileirão. Neste momento, o time chega para disputar o jogo vindo de cinco jogos sem vencer. Com o desempenho aquém dentro de campo, a equipe pernambucana aparece em 16º lugar com 15 pontos, contabilizando três vitórias, seis empates e então seis derrotas.

O ataque do grupo coleciona treze tentos marcados, mas a defesa tem graves problemas já que tomou dezoito gols até a décima sexta rodada da Série B do Brasileirão. O time do Náutico também não disputa outros torneios.

Por outro lado, o Novorizontino vem de vitória em cima do Vasco, que até então não perdia na competição. Este foi o segundo triunfo seguido do grupo paulista até aqui, onde subiu para a 8ª posição com o total de 20 pontos, com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas também.

Mesmo depois de ser rebaixado para a segunda divisão no Campeonato Paulista, o elenco conseguiu dar a volta por cima e hoje mostra bom desempenho dentro de campo, com catorze gols marcados mas uma defesa que sofre com 16 sofridos.

Jogos da Série B do Brasileirão hoje:

Dando início na décima sexta rodada da Série B do Brasileirão, quatro jogos acontecem neste sábado com transmissões ao vivo.

O Londrina enfrenta o CSA na manhã deste sábado, enquanto o Ituano recebe o Criciúma. Encerrando a rodada, o CRB joga diante do Guarani.

Confira a seguir todos os jogos da Série B do Brasileirão hoje:

Londrina x CSA – 11h

Ituano x Criciúma – 16h

Náutico x Novorizontino – 18h30

CRB x Guarani – 20h30

+ Relembre como foi a final de Wimbledon em 1966