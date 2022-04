Equipes encerram a terceira rodada neste domingo, 24 de abril, com transmissão ao vivo

Onde assistir o jogo do Náutico x Operário ao vivo e horário (24/04/2022)

Onde assistir o jogo do Náutico x Operário ao vivo e horário (24/04/2022)

Neste domingo, Náutico e Operário se enfrentam pela terceira rodada da Série B no Brasileirão, às 16h (Horário de Brasília), jogando no Estádio dos Aflitos, em Recife. Para assistir os lances da partida, saiba onde assistir o jogo do Náutico.

Na lanterna da competição sem pontos, o Náutico busca a primeira vitória neste início de temporada custe o que custar. Do outro lado, o paranaense quer os três pontos para se igualar ao líder e quem sabe garantir-se na ponta da tabela.

Onde assistir Náutico x Operário?

O jogo do Náutico e Operário hoje vai ser transmitido no SporTV e Premiere 3, a partir das 16h, no horário de Brasília.

O encontro das equipes tem transmissão ao vivo no SporTV, canal em operadoras de TV por assinatura.

Se você não é assinante, pode assistir através do Premiere, pay-per-view disponível por canais e aplicativo. Para conhecer a plataforma entre no site (www.premiere.globo.com) e escolha o melhor pacote.

Ficha técnica do Náutico x Operário hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva

Onde assistir: SporTV e Premiere 3

+ PSG é campeão francês! Com gol de Messi, time conquista 10º título

Escalação do Náutico x Operário

Os anfitriões não poderão contar com Djavan, expulso na última partida da Série B.

Já os visitantes, Operário do Paraná, não apresentam novas baixas no plantel de jogadores.

Escalação do Náutico:​ ​Lucas Perri, Diogo Hereda, Cleidson Andrade, Bruno, Junior Tavares, Rhaldney Norberto, Eduardo, Jean Carlos, Ewandro, Kieza e Léo Passos

Escalação do Operário: Vanderlei, Arnaldo, Thales, Reniê, Fabiano, André Lima, Fernando, Thomaz, Felipe Garcia, Reina e Paulo Sérgio

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Náutico e Operário

Ambas as equipes disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O elenco do Náutico ainda disputa a final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Tocantinópolis.

Já o Operário perdeu para o Real Noroeste também na Copa do Brasil, ainda na primeira fase.

Náutico:

CRB x Náutico – Quarta-feira, 27/04 às 19h (Série B)

Retrô x Náutico – Sábado, 30/04 às 16h40 (Campeonato Pernambucano)

Operário :

Operário x Grêmio – Quarta-feira, 27/04 às 19h (Série B)

Sampaio Corrêa x Operário – Sábado, 30/04 às 16h30

Aproveite e siga o DCI no Google News