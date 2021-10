Onde assistir Náutico x Vasco ao vivo, horário do jogo e escalação – 24/10

Náutico e Vasco se enfrentam neste domingo, 24, a partir das 16h, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio do Aflitos, mas com transmissão na tv aberta e fechada. Saiba então onde assistir Náutico x Vasco ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Náutico x Vasco ao vivo?

O jogo do Náutico x Vasco hoje, 24/10, terá transmissão da TV aberta pela Globo (para RJ, PE, ES, PB, RN, PI, MA e Juiz de Fora). No entanto o torcedor também poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV2 e Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 24 de outubro 2021

Local: Estádio dos Aflitos – Recife (PE)

Onde assistir Náutico x Vasco ao vivo: Globo, SporTV2 e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Depois de liderar o campeonato e despencar na tabela, o Náutico agora vai em busca dos pontos perdidos para sonhar com o acesso. O Timbu venceu os últimos três duelos da Série B e está com 44 pontos, na 9ª posição. Caso consiga um novo triunfo, o Timbu pode saltar na classificação e se aproximar do G-4.

Por outro lado, o Vasco está em 6º lugar, com 46 pontos, a seis do G-4. Se conseguir o triunfo, o Gigante da Colina não muda de posição na tabela, mas fica a três pontos do Goiás, atual quarto colocado. Por isso, a vitória é fundamental para o clube seguir na busca por retornar à primeira divisão do campeonato.

No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1 no São Januário. Relembre:

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16h, a bola rola para o jogo do Náutico x Vasco, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Vasco: Lucão, Zeca (Léo Matos), Walber, Leandro Castán e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê; Morato, Cano e Gabriel Pec.

Náutico: Anderson; Hereda, Yago, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Jesus e Jean Carlos; Vinícius, Jailson (Murillo) e Caio Dantas.

