Onde assistir Náutico x Vila Nova ao vivo, horário e escalação (19/08)

Tanto Náutico como Vila Nova estão na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. Empatados na pontuação, disputam nesta sexta, 19 de agosto, às 21h30 (Horário de Brasília), pela 25ª rodada. Confira onde assistir Náutico x Vila Nova, com realização no Estádio dos Aflitos, em Recife.

O Náutico aparece em 19º lugar com 21 pontos, enquanto o Vila Nova é o lanterna da competição com a mesma pontuação, vindo de empate diante do Londrina.

Onde assistir Náutico x Vila Nova hoje ao vivo

O jogo do Náutico e Vila Nova hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, os canais exibem a partida nesta sexta-feira ao vivo para todos os estados do país, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, funciona como pay-per-view em formato de pacotes de canais de futebol, sob o valor de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Com o torcedor que não estará em casa no momento da partida, a maneira de assistir é pelo GloboPlay, streaming da Rede Globo por assinatura. Por diferentes valores de R$24,90 até R$86,90, a plataforma retransmite o confronto através do celular, tablet ou até mesmo computador e smart TV.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambuco

Arbitragem: Marielson Alves Silva

Náutico e Vila Nova podem ser rebaixados para a Série C?

Vinte e quatro rodadas já foram, faltam apenas 14 para o fim da temporada. As equipes de Náutico e Vila Nova estão na penúltima e última posição da tabela da Série B, ou seja, na zona de rebaixamento.

Ambos os times podem sim serem rebaixados para a terceira divisão do Brasileirão. No entanto, como ainda falta muito para o segundo turno acabar, os elencos tem tempo o suficiente para se recuperarem. A diferença de pontos para o primeiro colocado fora da zona de rebaixamento é de quatro pontos.

Em uma situação complicada, tudo o que os times precisam neste momento é dos três pontos pelas próximas rodadas. O Náutico soma cinco vitórias, seis empates e treze derrotas, com aproveitando em 29% apenas.

Enquanto isso, o Vila Nova é o campeão de empates na temporada, somando duas vitórias, quinze empates e sete derrotas, com a pior campanha até aqui, e aproveitamento de 29% também. O time goiano é o mais provável ao rebaixamento, mas tudo pode acontecer até o fim da temporada.

Próximos jogos de Náutico e Vila Nova:

Além dos jogos desta sexta-feira, as equipes de Náutico e Vila Nova possuem uma vasta agenda de compromissos pela segunda divisão do Brasileirão.

O principal objetivo das equipes é garantirem os três pontos nas próximas rodadas, já que precisam escapar da zona de rebaixamento.

NÁUTICO:

Cruzeiro x Náutico – Sexta-feira, 26/08 às 21h30 – Brasileirão da Série B

CSA x Náutico – Terça-feira, 30/08 às 21h30 – Brasileirão da Série B

VILA NOVA:

Vila Nova x Sampaio Corrêa – Quinta-feira, 25/08 às 19h – Brasileirão da Série B

Chapecoense x Vila Nova – Segunda-feira, 29/08 às 20h – Brasileirão da Série B

