Onde será a final da Libertadores 2022? Estádio, data e onde assistir

Falta pouco para a grande decisão da Libertadores, maior torneio de futebol sul-americano. Duas equipes jogam a final da competição em partida única em 29 de outubro, mas aonde será a final da Libertadores 2022? Torcedores querem saber qual foi o destino escolhido para receber a partida mais aguardada na temporada.

Onde será a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores em 29 de outubro de 2022 vai ser no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, no Equador. O horário ainda não foi definido pela Conmebol.

A escolha do local foi determinada pela própria entidade no início da temporada. Desde 2019, quando torcedores apedrejaram o ônibus do Boca Juniors na final contra o River Plate, na Argentina, a Conmebol optou por transformar em partida única.

No entanto, restam dúvidas se de fato Guayaquil, a casa do Barcelona de Guayaquil, receberá a final. Isso porque segundo o portal O Dia, a cidade vive uma grande onda de violência, com explosões e caos no país. A Conmebol não se posicionou sobre o caso, enquanto a final está confirmada.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, tem capacidade para 59 mil torcedores, inaugurado em 27 de dezembro de 1987. Hoje, é a maior arena para torcedores no Equador, conhecido como a casa do Barcelona de Guayaquil.

Onde vai passar a final da Libertadores 2022?

O jogo da final da Libertadores vai passar no SBT, ESPN e Conmebol TV, tanto pelo canal aberto como em operadoras de TV por assinatura.

Para a alegria do torcedor, o canal do SBT vai transmitir a final da Libertadores ao vivo para todos os estados do Brasil de graça. A emissora começa o pré-jogo antes mesmo da partida começar, com entrevistas e programação especial. Online, o site do SBT retransmite a partida de graça.

Pela TV fechada, os canais da ESPN e Conmebol TV são as opções para o torcedor que já está acostumado. Outra maneira de acompanhar é o Star +, serviço de streaming por assinatura, disponível para celular, tablet e computador.

Quem são os finalistas da Libertadores 2022?

Dois times vão disputar a final da Libertadores em 2022. No entanto, a competição ainda está na fase da semifinal, com as equipes de Palmeiras, Athletico PR, Flamengo e Vélez competindo. Isso quer dizer que os quatro podem alcançar a decisão na temporada.

Assim como a fase anterior, as semifinais serão realizadas em jogos de ida e volta. A primeira rodada vai acontecer entre os dias 30 e 31 de agosto, enquanto os jogos de volta estão marcados para 6 e 7 de setembro, todos começando às 21h30, horário de Brasília.

São duas chaves, onde os dois vencedores vão jogar a grande final da Libertadores.

Athletico PR x Palmeiras (30 de agosto e 6 de setembro, às 21h30)

Vélez x Flamengo (31 de agosto e 7 de setembro, às 21h30)

+ Chaveamento da Copa do Brasil 2022 atualizado: datas da semifinal