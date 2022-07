Onde assistir Novorizontino x Brusque e horário hoje (6/7)

Quer saber onde assistir Novorizontino x Brusque? Nesta quarta-feira, 6 de julho, as equipes disputam a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Empatados na pontuação, ambas as equipes precisam da vitória nesta quarta-feira para avançar na classificação.

Onde assistir Novorizontino x Brusque hoje?

Os canais do SporTV, Premiere e Globo Play vão transmitir o jogo do Novorizontino x Brusque hoje a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela décima sétima rodada da Série B do Brasileirão nesta quarta, 6 de julho de 2022.

Sem transmissão na televisão aberta, a única maneira de curtir o jogo de futebol hoje vai ser entre os canais do SporTV e Premiere, disponíveis somente entre as operadoras de TV por assinatura em todos os estados do país. O pacote de canais de futebol do Premiere está disponível por valor extra na mensalidade.

Para assistir online, o Globo Play dispõe a retransmissão para os assinantes na plataforma do celular, tablet, computador e na própria smart TV.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Novorizontino x Brusque: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Escalações de Novorizontino x Brusque:

O técnico Rafael Guanaes não poderá contar com Giovanni e Ligger, lesionados.

Escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Jhony, Walber, Rodolfo, Romário; Bochecha, Danielzinho, Bruno Silva, Diego Torres; Douglas Baggio e Ronaldo.

O comandante Luan Carlos não tem novas baixas.

Escalação do Brusque: Jordan Esteves; Pará, Wallace, Jeferson, Airton; Alvaro, Potiguar, Wagner Pereira Marques; Ruan, Crislan e Fernandinho.

Como estão Novorizontino e Brusque na temporada?

A temporada do Novorizontino começou muito bem logo depois de garantir o acesso da terceira divisão. Na última rodada, o elenco perdeu para o Náutico fora de casa, quebrando a boa sequência que contava. Por isso, o elenco terá o confronto desta quarta-feira a boa oportunidade de subir na classificação e quem sabe lutar por um lugar na parte de cima da tabela.

Neste momento aparece em 10º lugar com 20 pontos, contabilizando cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas na temporada, contabilizando quinze vitórias e dezenove derrotas na competição, preocupando os torcedores do interior paulista.

Já o Brusque está apenas uma posição acima do rival, em 9º lugar com 20 pontos, contabilizando seis vitórias, dois empates e oito derrotas. Na temporada, o time catarinense marcou o total de doze vitórias, mas com quinze jogo perdidos na Série B do Brasileirão. O saldo de gols do time é negativo e, por esse motivo, terá de usar o jogo de hoje para continuar subindo na classificação.

Na última rodada, venceu o Operário dentro de casa. Hoje, enfrentará o rival na casa dele, com muito trabalho a ser feito.

