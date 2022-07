Onde assistir Novorizontino x Operário hoje e horário (20/07)

Com transmissão ao vivo, clubes se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de julho, pela décima nona rodada da Série B do Brasileirão

Pela décima nona rodada da Série B do Brasileirão, onde assistir Novorizontino x Operário hoje? Valendo os três pontos, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de julho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, confira onde ver a transmissão do jogo de hoje.

Anfitriões buscam os três pontos para alcançarem a parte de cima da tabela, enquanto visitantes mantém o objetivo de se afastarem da degola o quanto antes.

Onde assistir Novorizontino x Operário hoje?

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Novorizontino x Operário hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Marielson Alves Silva / VAR: Eduardo Tomaz Valadão

O Premiere e o Globo Play vão exibir o jogo do Novorizontino x Operário hoje, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão nesta quarta-feira ao vivo.

Com transmissão para todos os estados do país, o canal do Premiere é o grande responsável pela exibição do confronto nesta quarta-feira, ao vivo. O pay-per-view, entretanto, só está disponível para operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade.

Onde assistir Novorizontino x Operário online hoje é através do Globo Play, disponível na plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Depois da derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada, o Novorizontino volta a jogar nesta quarta-feira com todo o gás necessário. O elenco do interior paulista está na 11ª posição da tabela com 23 pontos, contabilizando seis vitórias, cinco empates e sete derrotas, ou seja, tem a oportunidade de se aproximar da parte de cima da tabela se ganhar o jogo de hoje.

Do outro lado, o Operário se mantém na 14ª posição com 20 pontos, totalizando cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas até aqui. O elenco paranaense é o terceiro fora da zona de rebaixamento mas, se garantir os três pontos nesta quarta-feira, poderá se afastar da degola e quem sabe lutar por uma vaga na parte de cima da tabela.

Na última rodada, o time ficou no empate com o Sport por 0 a 0.

Quem joga hoje na Série B do Brasileirão 2022?

Para fechar a 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quatro jogos serão realizados nesta quarta-feira, 20 de julho, com transmissão ao vivo.

Cada um dos confrontos promete muita rivalidade e qualidade dentro dos gramados. Na reta final do primeiro turno, os elencos buscam o resultado positivo para movimentarem a tabela e consequentemente escaparem da zona de rebaixamento rumo ao G-4.

Para não perder nada, fique por dentro e confira os jogos de hoje na Série B do Brasileirão.

Jogos da Série B do Brasileirão hoje – onde assistir Novorizontino x Operário

Sport 0 x 0 Vila Nova

Brusque 1 x 1 Grêmio

Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa

Tombense 1 x 0 Criciúma

Bahia 1 x 1 CRB

Vasco 0 x 1 Ituano

CSA x Cruzeiro – Hoje, às 19h (Premiere)

Ponte Preta x Náutico – Hoje, às 19h (Premiere)

Chapecoense x Guarani – Hoje, às 19h (Premiere)

Novorizontino x Operário PR – Hoje, às 21h30 (Premiere)

