Onde assistir Novorizontino x Ponte Preta ao vivo e horário hoje (25/08)

Novorizontino e Ponte Preta disputam nesta quinta-feira, 25 de agosto, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão

Disputando a 26ª rodada da Série B do Brasileirão, Novorizontino e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira, 25 de agosto, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília) e onde assistir Novorizontino x Ponte Preta vai ser no SporTV e Premiere ao vivo.

O Novorizontino vem de derrota para o Ituano na última rodada, ocupando a 13ª posição com 31 pontos, contabilizando oito vitórias, sete empates e dez derrotas. Por isso, a vitória no confronto desta quinta-feira é extremamente importante ao time do interior paulista se quiser subir para a parte de cima da tabela.

Enquanto isso, a Ponte Preta vem na 12ª posição com 32 pontos, com oito vitórias, oito empates e nove derrotas na temporada. O desempenho regular da Macaca impede o elenco de alcançar o G-4 da competição, com resultados alternados entre triunfo e derrota dentro de campo, somando 22 gols marcados e 21 sofridos.

Onde assistir Novorizontino x Ponte Preta hoje

O jogo do Novorizontino e Ponte Preta hoje vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay, às 21h30 (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, os canais são a única maneira de assistir aos jogos da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira. Disponíveis em todo o território nacional, só podem ser encontrados em operadoras de TV por assinatura, obrigando o torcedor a obter ambos em sua programação.

O Premiere, no entanto, funciona como uma espécie de pay-per-view, ou seja, está disponível somente por valor extar na mensalidade. Os números variam entre R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês, com todos os pacotes de canais disponibilizados no site www.premiere.globo.com.

Prefere assistir online? Então a sua opção é o GloboPlay, plataforma de streaming disponível para o aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV. No streaming, o torcedor também deve obter a assinatura por valores entre R$24,90 até R$86,90 por mês.

Escalações de Novorizontino x Ponte Preta

O elenco do Novorizontino não possui novos desfalques em seu grupo.

Provável escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Romário, Ligger, Joílson, Lepu; Douglas Baggio, Jhony, Danielzinho; Ronald, Ronaldo e Romulo Azevedo Simão.

A equipe da Ponte não poderá contar com Everton, Fraga, Ribamar, Ramon e Fabinho, lesionados e em trabalho de recuperação após cirurgia.

Provável escalação do Ponte Preta: Caique França; Igor Marques, Mateus Silva, Artur, Fábio Sanches; Felipe Amaral, Leonardo Naldi de Matos, Elvis, Fessin; Wallisson Luiz e Lucca.

Próximos jogos:

NOVORIZONTINO:

Sport x Novorizontino – Terça-feira, 30/08 às 20h30 – Série B do Brasileirão

Novorizontino x CSA – Sábado, 03/09 às 11h – Série B do Brasileirão

PONTE PRETA:

Ponte Preta x Bahia – Quarta-feira, 31/08 às 21h30 – Série B do Brasileirão

Chapecoense x Ponte Preta – Sábado, 03/09 às 19h – Série B do Brasileirão

