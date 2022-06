Onde assistir Novorizontino x Sampaio Corrêa ao vivo e horário (04/06)

Abrindo a 10ª rodada de confrontos na Série B do Campeonato Brasileiro está o jogo entre Novorizontino e Sampaio Corrêa, marcado para este sábado, 4 de junho, a partir das 16h30 (Horário de Brasília). O interior de São Paulo receberá a disputa no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, com transmissão ao vivo. Confira todas as informações e saiba onde assistir Novorizontino x Sampaio Corrêa hoje.

Onde assistir Novorizontino x Sampaio Corrêa hoje?

O jogo entre Novorizontino e Sampaio Corrêa hoje será transmitido ao vivo no Premiere, pay-per-view.

No formato de canal, o Premiere está disponível em todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve assinar por valor extra o pay-per-view de futebol para obter a vantagem em seu televisor.

Para quem não é assinante, o Premiere está disponível também no streaming, através do celular, tablet, computador e também pelo GloboPlay, straeming da TV Globo.

Informações do jogo do Novorizontino x Sampaio Corrêa hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: Premiere

Como estão Novorizontino e Sampaio Corrêa na Série B?

Disputando pela primeira vez em sua história a Série B do Brasileirão, o Novorizontino surpreende em cada nova rodada. Em 6º lugar com 13 pontos, tornou-se um forte candidato ao G4 da competição e até mesmo ao acesso para a primeira divisão. Até aqui já conquistou três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa se posiciona na 9ª posição com 11 pontos, tendo também três vitórias, dois empates e quatro jogos perdidos dentro e fora de casa. O resultado positivo neste sábado é extremamente importante ao grupo maranhense se quiser lutar pela elite do Brasileirão.

As equipes nunca se enfrentaram em toda a história do futebol. Esta será a primeira vez dentro de campo em que disputam os três pontos.

Escalação do Novorizontino: Giovanni; Romário, Ligger, Joílson, Felipe Albuquerque; Bochecha, Jhony, Douglas Baggio, Diego Torres; Ronald e Ronaldo. Técnico: Allan Rodrigo Aal

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Allan Godói Santos, Matheus da Silva Duarte, Nilson, Lucas; André, Eloir Silva Moreira, Vila, Pimentinha; Ygor Catatau e Poveda. Técnico: Leonardo Condé

Palpite Novorizontino x Sampaio Corrêa

O confronto deste sábado na Série B promete ser pegado dentro de campo, mas o time do Novorizontino leva uma pequena vantagem.

Não somente por jogar em casa, contando com a força da torcida do interior, mas também por mostrar o melhor desempenho na competição até aqui, acumulando três vitórias e quatro empates na parte de cima da classificação.

O Sampaio Corrêa, por outro lado, venceu na última rodada e tem mostrado uma boa sequência com os seus jogadores.

