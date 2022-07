Onde assistir Novorizontino x Vila Nova ao vivo e horário (30/07)

Pela vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino e o Vila disputam neste sábado, 30 de julho, a partir das 18h30 (Horário de Brasília). O palco do confronto é o Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista. Onde assistir Novorizontino x Vila Nova hoje? Confira todas as informações do jogo de hoje.

O Novorizontino, com 26 pontos, pode se aproximar da parte de cima da tabela enquanto o Vila Nova, com 17 pontos, é o lanterna da competição.

Onde assistir Novorizontino x Vila Nova hoje

A partida será transmitida no SporTV e Premiere às 18h30 (Horário de Brasília). Além disso, o serviço de streaming Globo Play também retransmite futebol ao vivo hoje.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, ambos os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, por outro lado, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade do torcedor.

Onde assistir Novorizontino x Vila Nova hoje ao vivo e online é no Globo Play, streaming disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Novorizontino x Vila Nova hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

Arbitragem:

VAR:

Onde assistir Novorizontino x Vila Nova: SporTV, Premiere e Globo Play

Novorizontino e Vila Nova na Série B do Brasileirão 2022

Com a segunda defesa mais vazada da Série B, o Novorizontino faz uma campanha não tão regular como a sua torcida gostaria. Jogando a segunda divisão pela primeira vez na história, o elenco vem na 11ª posição com sete vitórias, cinco empates e oito derrotas totalizando vinte gols marcados. Na rodada passada pelo fim de semana, perdeu para o CRB.

Já o Vila Nova surpreendeu ao vencer o Vasco na rodada passada por 1 a 0. Este foi o segundo triunfo do grupo goiano, que é atualmente o lanterna da Série B do Brasileirão. Com apenas 17 pontos, o Vila Nova pode vencer o jogo deste sábado que mesmo assim não consegue escapar da zona de rebaixamento. Além disso, tem que torcer contra os seus adversários na rodada. No total são duas vitórias, onze empates e sete derrotas, com o segundo pior ataque da temporada.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão hoje

Cinco jogos acontecem neste sábado, 30 de julho, pela 21ª rodada do Brasileirão na Série B. A bola vai rolar em confrontos decisivos, como o duelo entre o líder Cruzeiro e o Brusque.

Além disso, o embate entre Vila Nova e Novorizontino pode ser o primeiro passo do clube goiano escapar da degola do rebaixamento. Ao todo, as vinte equipes entraram em campo para disputarem a rodada, com dez jogos.

Confira todos os confrontos de hoje e os resultados passados.

Terça-feira (26/07):

Chapecoense 0 x 0 Grêmio

Quinta-feira (28/07):

Vasco x CRB

Sport x Guarani

Sexta-feira (29/07):

Bahia x Náutico

Tombense x Sampaio Corrêa

Sábado (30/07): – onde assistir Novorizontino x Vila Nova

Brusque x Cruzeiro – 11h

Londrina x Criciúma – 16h

Novorizontino x Vila Nova – 18h30

Ponte Preta x Operário – 19h

CSA x Ituano – 20h30

+ Programação GP da Hungria na F1: horários e onde assistir em 2022