Onde assistir o jogo da Chapecoense hoje online na Série B - 09/06

ABC e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira, 09 de junho, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada. O jogo da Chapecoense hoje começa às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Frasqueirão, em Natal. Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento.

Como assistir o jogo da Chapecoense hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo da Chapecoense hoje e ABC no SporTV, Premiere e GloboPlay às 21h30, horário de Brasília, em qualquer lugar do Brasil.

Sintonize as emissoras ao vivo na TV paga ou acesse a plataforma de streaming GloboPlay para ver a retransmissão de ambos os canais.

Como assistir o jogo no GloboPlay?

Apenas assinantes podem assistir a retransmissão do SporTV ou Premiere no GloboPlay. É preciso ter os pacotes "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo" para ter acesso.

1) O primeiro passo é acessar o site (www.globoplay.globo.com) ou o aplicativo do GloboPlay, clicar no menu localizado à esquerda e na opção "Entrar". Preencha os espaços em branco com o email e a senha de usuário.

2) Depois que entrar na conta, clique na opção "Agora na TV" e procure pela transmissão do SporTV ou Premiere. Assista a programação de ambos os canais ao vivo e em qualquer lugar do Brasil.

Como vem as equipes para o jogo?

Lanterna da classificação com cinco pontos, o ABC busca retomar o caminho das vitórias na Série B do Brasileirão e assim garantir uma melhor posição na tabela. O time de Natal só tem um triunfo, dois empates e oito derrotas após onze rodadas disputadas. Mesmo se ganhar nesta sexta-feira não escapa da degola.

Do outro lado, a Chapecoense é o primeiro time na zona de rebaixamento, 17º colocado com nove pontos. O grupo de Chapecó não vence há cinco rodadas, por isso entra em campo nesta sexta pressionado a vencer. São dois triunfos, três empates e seis derrotas até aqui.

Escalações de ABC x Chapecoense

Os três pontos no duelo desta sexta-feira são extremamente importantes para ambos os times. É por isso que tanto ABC como Chapecoense deverão entrar em campo com os titulares.

Para a Chapecoense, a exceção é Pablo Oliveira, suspenso porque foi expulso na última rodada.

ABC: Simão; Jhonnathan, Habraão, Richardson, Stephannyo; Ramon Vinicius, Wallace Madeira, Maycon Douglas; Junior Todinho, Felipe Garcia e Thonny Anderson (Técnico: Allan Rodrigo Aal).

Chapecoense: João Paulo; Rafael Ribeiro, Rodrigo, Cris Silva, Felipe Albuquerque; Cazonatti, Felipe Ferreira, Bruno Vinicius; Alisson, Richard Rodrigues e Moreira (Técnico: Gilmar Dal Pozzo).

Décima segunda rodada da Série B do Brasileirão

A décima segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tem início nesta sexta-feira com o duelo entre Chapecoense e ABC, no período da noite.

Confira a programação completa de jogos no fim de semana.

Sexta-feira, 09/06:

ABC x Chapecoense - 21h30

Sábado, 10/06:

Vila Nova x Guarani - 16h

Ituano x Atlético GO - 17h

Novorizontino x Sampaio Corrêa - 17h

Ceará x CRB - 19h30

Domingo, 11/06:

Ponte Preta x Sport - 11h

Londrina x Mirassol - 11h

Avaí x Botafogo SP - 15h30

Vitória x Criciúma - 18h

Juventude x Tombense - 18h15

