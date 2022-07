Onde assistir o jogo do Bahia hoje, horário e escalação (16/07)

Com ansiedade a mil, o torcedor quer saber onde assistir o jogo do Bahia hoje. Pela décima oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe baiana enfrenta o Guarani no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida tem início às 18h30 (horário de Brasília), com transmissão para todo o país ao vivo.

Os anfitriões querem escapar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes precisam dos três pontos para continuarem na parte de cima da tabela.

Onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo?

O jogo do Bahia hoje tem transmissão do SporTV, Premiere e Globo Play, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), neste sábado pela rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto de futebol será exibido apenas entre os canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve obter ambas as opções entre a sua programação de casa, seja ele qual for.

Para ver online, a plataforma de streaming Globo Play retransmite o futebol ao vivo para o aplicativo no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Bahia hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo / VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Como estão Guarani e Bahia para o jogo de hoje?

O Guarani é o vice-lanterna da Série B do Brasileirão com 17 pontos, em dezessete partidas jogadas. O elenco paulista contabiliza três vitórias, oito empates e seis derrotas com apenas onze gols marcados e dezenove sofridos tanto dentro como fora de casa. Se vencer neste sábado, o grupo comandado por Mozart Santos deixa a zona de rebaixamento, mas terá de torcer por tropeços do rivais.

Na última rodada, o Guarani venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em casa, com gol de Mateus.

Do outro lado vem o Bahia, ocupando a terceira posiçaõ da tabela com 30 pontos. O elenco treinador por Enderson Moreira venceu nove partidas, empatou três e perdeu cinco na temporada, onde briga neste momento até mesmo pela vice-liderança com o Vasco, tamanha a importância da conquista dos três pontos hoje. Na última rodada da Série B, o elenco empatou com o Vila Nova em 1 a 1, fora de casa.

No meio da semana, o Bahia foi derrotado pelo Athletico PR por 2 a 1, jogando na Arena da Baixada, eliminado da Copa do Brasil.

Quantos pontos são necessários para subir para a Série A?

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time que marcar 63 pontos na Série B do Brasileirão tem praticamente 99% de chances de subir para a primeira divisão do futebol brasileiro.

Neste momento o Cruzeiro é o grande favorito a conquistar o acesso com antecedência. O elenco mineiro é líder isolado na tabela com 38 pontos, tendo quatro a mais do que o Vasco, segundo colocado. No entanto, ainda não é possível afirmar que o grupo mineiro vai de fato avançar para a Série A, já que o primeiro turno do campeonato sequer acabou.

As quatro equipes da parte de ciam da tabela são garantidas na primeira divisão do Brasileirão de 2023.

