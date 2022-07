Onde assistir o jogo do Ceará hoje x Avaí ao vivo e horário (19/07)

Onde assistir o jogo do Ceará hoje? O torcedor quer acompanhar todos os lances do embate contra o Avaí nesta terça-feira, 19 de julho, na abertura da 18ª rodada do Brasileirão na Série A. Jogando em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza, o confronto tem início a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Confira onde assistir o jogo de hoje.

Ambas as equipes buscam os três pontos para escaparem da zona de rebaixamento na competição.

Onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo?

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Ceará hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira / VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

O jogo do Ceará hoje vai ser transmitido no Premiere e Globo Play, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta terça-feira pela rodada do Brasileirão ao vivo.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor deve sintonizar o canal do Premiere para curtir todas as emoções do jogo de hoje ao vivo. No entanto, só é possível encontrar o pay-per-view em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir o jogo do Ceará hoje vai ser no Globo Play, plataforma de streaming para assinantes para celular, tablet, computador e smart TV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Ceará vem de vitória em casa contra o Corinthians no fim de semana por 3 a 1, com gols de Vina, Bruno Pacheco e Cléber. O elenco cearense se afastou da zona de rebaixamento para pular até a 14ª posição do Brasileirão com 21 pontos, colecionando quatro vitórias, nove empates e quatro derrotas. Agora, precisa dos três pontos nesta terça-feira para continuar subindo e quem sabe buscar a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Avaí segue na 12ª posiçaõ da tabela com 21 pontos para tentar alcançar o G-4 da competição e consequentemente uma vaga em torneios internacionais na próxima temporada. Na última rodada, o Avaí venceu o Santos fora de casa por 1 a 0, com gol de pênalti de Bissoli. Se vencer hoje, o grupo catarinense pula duas casas para o meio da tabela.

Jogos da rodada do Brasileirão

Contando com o jogo desta terça-feira, dez jogos serão realizados durante a semana pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, seguindo até quinta-feira, dia 21 de julho.

O destaque vai para o encontro do Flamengo e Juventude, além de Corinthians e Coritiba e, na quinta, Palmeiras e América Mineiro no período da noite.

Cada vitória vale três pontos, enquanto o empate um e a derrota nenhum. Ao fim da temporada, o primeiro colocado é o campeão brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Confiar todos os jogos de hoje.

Quarta-feira (20/07): – onde assistir o jogo do Ceará hoje

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07): – onde assistir o jogo do Ceará hoje

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

