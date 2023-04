Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje e que horas começa (29/04)

O time do Cruzeiro enfrenta o RB Bragantino para buscar a segunda vitória no torneio

Pela terceira rodada do Brasileirão, o jogo do Cruzeiro hoje vai ser contra o RB Bragantino neste sábado, 29 de abril, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 18h30 (horário de Brasília). Veja então como assistir ao embate do Brasileirão ao vivo.

Com quatro pontos, o Massa Bruta ocupa o sétimo lugar. Já a Raposa permanece em 12º lugar com três pontos.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro?

A partida entre RB Bragantino e Cruzeiro neste sábado vai passar no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor também poderá assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro hoje pelo GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo para assinantes, e também no próprio aplicativo do Premiere.

Infelizmente, nenhum canal de televisão aberta vai exibir o duelo do Brasileirão. Isso porque a Globo não passa jogos do campeonato aos sábados. Por isso, a única maneira de acompanhar é na TV paga.

Data: 29 de abril de 2023

Local: Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista (SP)

Horário do jogo: 18h30 (horário de Brasília)

Escalações de RB Bragantino x Cruzeiro

Em busca do triunfo na 3ª rodada do Brasileirão, os dois clubes devem ir a campo com o que tem de melhor no elenco. A bola vai rolar às 18h30 para RB Bragantino e o jogo do Cruzeiro hoje, com transmissão ao vivo.

O Cruzeiro não terá Oliveira, expulso no último confronto, enquanto o Braga deve entrar com time misto porque disputa a Sul-Americana no meio da semana.

Veja então abaixo os prováveis times:

RB Bragantino: Lucão; Juninho Capixaba, Natan, Aderlan, Eduardo Santos; Gustavinho, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Helinho.

Cruzeiro: Rafael; Willian, Luciano Castan, Marlon, Kaiki Bruno; Richard, Ramiro, Nikão; Mateus Vital, Bruno Rodrigues e Gilberto.

🦊📋 SAIU A LISTA! Estes são os nossos atletas relacionados para o jogo contra o Red Bull Bragantino.#RBBxCRU #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/4a4xuTRcJG — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 28, 2023

Quantas rodadas tem o Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado em pontos corridos por 38 rodadas, dividido em dois turnos com dezenove rodada cada. Cada vitória garante três pontos ao elenco, enquanto o empate dá apenas um aos dois no confronto.

O primeiro colocado ao fim da temporada será declarado o campeão brasileiro. Enquanto isso, vagas para a Copa Libertadores da América, Sul-Americana e Copa do Brasil serão distribuídas na parte de cima.

Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

