Onde assistir o jogo do Galo hoje (24/6): qual canal vai passar e horário

Para o torcedor não perder nenhum lance do Brasileiro, confira onde assistir o jogo do Galo hoje. Neste sábado, 24 de junho, o Atlético Mineiro enfrenta o Fortaleza pela 12ª rodada na Arena Castelão, na capital do Ceará. A bola vai rolar às 18h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo..

Onde assistir o jogo do Galo hoje?

O Premiere vai transmitir o jogo do Galo hoje ao vivo, a partir das 18h30 (horário de Brasília), sábado, 24 de junho, pelo Brasileirão 2023.

O Galo está em quinto lugar na tabela com 19 pontos e está ansioso para fazer parte do G4. Até aqui foram cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Galo hoje: Première

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Thiaggo Americano Labes. VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos.

Provável escalação do jogo do Atlético MG e Fortaleza

Atlético-MG

Provável escalação: Everson; Mariano, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho, Hyoran e Pavón; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Fortaleza

Provável escalação: João Ricardo, Tinga, Titi, Benevenuto, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe, Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda