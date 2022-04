Onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo e horário do Brasileirão (30/04)

Neste sábado, Goiás e Atlético Mineiro disputam a quarta rodada da Série A do Brasileirão a partir das 18h30 (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia, neste início de temporada. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo.

O time comandado por Jair Ventura busca a vitória para sair da zona de rebaixamento, contabilizando um ponto até aqui. Do outro lado, o Atlético é o vice-líder com sete pontos, tendo possibilidade de assumir a liderança se vencer.

Onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo?

Onde assistir o jogo do Galo hoje? O canal SporTV e o Premiere vão transmitir o jogo do Galo hoje, a partir das 18h30, horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal transmite o jogo de hoje ao vivo para todo o Brasil, menos para o estado de Goiás, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view também em operadoras por assinatura, além do aplicativo oficial (www.premiere.globo.com) onde você pode encontrar os pacotes com todos os valores. Assinante do GloboPlay que tem o Premiere no pacote da programação também pode assistir.

Informações do Jogo do Galo ao vivo hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Onde assistir: SporTV (Menos GO) e Premiere

Na 18ª posição da tabela com apenas um ponto, o Goiás de Jair Ventura corre o sério risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo no início de temporada, cada ponto é importante e, como só disputa a Copa do Brasil, o elenco pode concentrar-se nos jogos.

Do outro lado, o atual campeão brasileiro aparece em segundo lugar com sete pontos, ou seja, está empatado com o líder Santos, em desvantagem apenas no saldo de gols. Se o grupo mineiro vencer o jogo de hoje, assume a primeira posição temporariamente. Durante a semana, empatou com o Independiente del Valle.

Escalação de Goiás x Atlético MG

Escalação do Goiás:​ Tadeu, Da Silva, Barcelos, Reynaldo, Maguinho, Jackson, Fellipe Bastos, Matheus Sales, Belmonte, Nicolas e Apodi

Escalação do Atlético MG: Everson, Tripodi, Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana, Jair, Allan, Zaracho, Nacho, Vargas e Hulk

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

